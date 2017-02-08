08.02.2017 10:48:53

'İlle de Yaşam Olsun' mest etti

İzmir'in kalbi Konak'ın Tepecik semtinde yaşayan 12 genç müzisyenin Perküsyon ustası Hamdi Akatay'ın yönetiminde biraraya gelerek oluşturduğu Tepecik Filarmoni Orkestrası, Konak Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'İlle de Yaşam Olsun' konseri ile İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen konserde sahne alan genç Roman müzisyenler klasik müziğin önemli eserlerini Türk müziği ve Roman ezgileriyle harmanlayarak muhteşem bir geceye imza attı. K

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İzmir'in kalbi Konak'ın Tepecik semtinde yaşayan 12 genç müzisyenin Perküsyon ustası Hamdi Akatay'ın yönetiminde biraraya gelerek oluşturduğu Tepecik Filarmoni Orkestrası, Konak Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen 'İlle de Yaşam Olsun' konseri ile İzmirlilere müzik ziyafeti yaşattı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşen konserde sahne alan genç Roman müzisyenler klasik müziğin önemli eserlerini Türk müziği ve Roman ezgileriyle harmanlayarak muhteşem bir geceye imza attı. Konak Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen konsere İzmirliler büyük ilgi gösterirken, konser salonu tümüyle doldu.Batı ve doğu müziği aynı potadaKonak Belediyesi'nin destekleriyle kurulan ve ilk konserlerini yine Konak Belediyesi'nin katkılarıyla 2014 yılında veren Tepecik Filarmoni, aradan geçen sürede yurt içinde ve yurt dışında pek çok konser vererek başarısını kanıtladı. Konak'ın Roman mahallerinde yaşayan müzik sevdalısı 12 genç, usta sanatçı Hamdi Akatay önderliğinde yeteneklerini gösterme fırsatı buldu. 'Biz Mozart da çalarız, Haydar Tatlıyay'da' diyen Tepecikli gençler, umut ve azim sayesinde insanın istediği her şeyi yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Klasik müziğin en önemli isimlerinden biri olan Mozart'ın senfonilerini Türk müziği ve Roman ezgileriyle aynı potada eriten orkestrayı konseri izleyen sanatseverler alkış yağmuruna tuttu.AASSM'de müzik ziyafetiBenzersiz bir müzik keyfi yaşatan konserin ikinci yarısında genç orkestra üyeleri elektro bağlama ustası İsmail Tunçbilek ve kanun sanatçısı Aytaç Doğan'la birlikte sahne aldı. Uluslararası müzik arenasında ülkemizi başarıyla temsil eden iki usta sanatçı farklı müzik tarzlarıyla İzmirlilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın eserlerinin de yer aldığı Anadolu ezgilerini kendine özgü bir dille 'Caz ve Flamenko' müzik tarzında seslendiren sanatçılar izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Konseri büyük bir ilgiyle izleyenler arasında Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da vardı.Konak'ın gururu oldularKonserin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim eden ve her biriyle ayrı gurur duyduğunu dile getiren Başkan Pekdaş, İzmir'in binlerce yıllık tarihe sahip, çok kültürlü bir kent olduğunu belirterek, "Çok güzel dostluklar kurarak, zenginliğin en güzelini yaşıyoruz ve bu mutluluk hiç bitmesin" diye konuştu. Hamdi Akatay da ilk günden itibaren kendilerini destekleyen Başkan Pekdaş'a teşekkür etti. Konser bitiminde dinleyicilerden yoğun alkış alan orkestra üyeleri ve sanatçılar bir jest yaparak iki eser daha seslendirdi.