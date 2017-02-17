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İlkokula başlayacak öğrenciler kayıt sırasını, öğretmen ve eğitim programlarını noter huzurunda seçti
17.02.2017 10:20:01

İlkokula başlayacak öğrenciler kayıt sırasını, öğretmen ve eğitim programlarını noter huzurunda seçti

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 2017/2018 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf ön kayıtları için kokteylin ardından kura çekilişi yapıldı. Kayıt izdihamının önüne geçilmesi için yapılan çekilişte öğrenciler, kayıt sıra, öğretmen ve eğitim programlarını seçti.

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel İlkokulu 2017/2018 eğitim-öğretim yılı 1. sınıf ön kayıtları için kokteylin ardından kura çekilişi yapıldı. Kayıt izdihamının önüne geçilmesi için yapılan çekilişte öğrenciler, kayıt sıra, öğretmen ve eğitim programlarını seçti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, geçmiş yıllarda yaşanan kayıt izdihamını önlemek için uygulamaya koyduğu noterli kayıt sistemiyle 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin kayıt işlemlerini başlattı. Divan Otel'de düzenlenen kokteylin ardından 1. sınıf öğretmenlerin tanıtımı, yabancı dil eğitimi ve eğitim programları anlatıldı. Tanıtımların ardından yeni eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin, kayıt sıra kurası çekimi gerçekleşti. Büyük heyecanın yaşandığı kura çekiminde veliler zaman zaman duygulandı. Kayıt sırası, öğretmen ve eğitim programlarını seçen öğrenciler ile velilerinden bazıları sevinç yaşadı.

Düzenlenen tanıtım ve kura çekiliş töreninde, öğrencilerin heyecanına GKV Özel Okulları Genel Müdür yardımcıları Kasım Ateş, Can Hoşcan, İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut ile öğretmen ve idareciler ve veliler de ortak oldu.

GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, "2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrencilerinin okul öncesi eğitimini en iyi şekilde alabilmeleri ve mezun olduklarında önemli kazanımlara sahip olabilmeleri için büyük bir titizlikle çalışmalar yapmaktayız. Anaokulu eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, eğitimlerine devam edecekleri GKV Özel İlkokulunda da başarılarının devamını diliyorum. En az ben de sizin kadar heyecanlıyım. Herkes için en iyi sonuçların ortaya çıkmasını temenni ediyorum" dedi. GKV Özel Okullarında bütün kurumların bir birinin tamamlayıcısı olduğunu ifade eden İlkokul Müdürü Mustafa Şenel de 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak eğitim modelleri ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, yeni sınıf öğretmenlerinin tanıtımını yaptı.

"Öğrenci ve velilerimizin haklarını koruduk"

Çekiliş sonrası açıklama yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Yardımcısı Kasım Ateş, yapılan çekilişle öğrenci ve velilerin haklarının korunduğunu kaydetti.

Ateş, "Akademik başarılarıyla yarım asrı aşkın bir süredir ülke kalkınmasına eğitim alanında önemli hizmetler veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve liselerine yönelik her yıl yoğun talep oluyor. Özellikle ilkokul 1. sınıf ön kayıtlarında adeta izdiham yaşanıyor. Ve velilerimiz bir gün önceden akşam saatlerinde okula gelerek, kayıt saatinin başlamasına kadar bütün geceyi okulda geçirmek zorunda kalıyordu. Bu sorunu gidermek amacıyla geçtiğimiz yıllarda noter huzurunda sıra çekilişi yöntemini uygulamaya başladık. Başvurular öğrenci kontenjanlarımızın üzerinde olunca bu yöntemle hem kayıt sırası, hem de velilerimizin öğretmen tercihi hakkını koruyabilmek, bütün velilere eşit yaklaşım sergilemek ve çağa uygun bir şekilde süreci yöneterek, okulumuza markamıza yaraşır bir şekilde yönetmek için büyük çaba sarf ettik. Bu yıl da tamamen şeffaf ve açık bir şekilde noterli çekilişe katılarak kayıt sıra numarası alan velilerimizin, çocuklarıyla ilgili kayıt işlemlerini, başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı

Öğrenciler heyecanlı veliler mutlu

Noter huzurunda yapılan ön kayıt sıra tespit uygulamasından bir hayli memnun olduklarını ifade eden öğrenci velileri de, "Önceki yıllarda günün erken saatlerinde, hatta bir gün önceden okula gelerek sıra almak için adeta nöbet tutuyorduk. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının ön kayıt sıra numarası için uygulaması sistemi bize büyük rahatlık getirdi. Uygulamanın hayata geçirilmesini sağlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar'ın şahsında bütün GKV ailesine teşekkür ediyoruz. Herhangi bir zorluk yaşamadık. Belirtilen saatte geldik ve sıra çekilişine katılarak çocuklarımızı herhangi bir kargaşa yaşamadan rahatça kaydettirdik" diye konuştu.

Noter huzurunda kayıt işlemiyle ilgili kura çekiminde kendi sıralarını kendileri çekmek isteyen küçük öğrencilerin heyecanı kadar velilerin heyecanları da gözlerinden okunuyordu.

Kura sonrası kayıt işlemlerinin başarıyla tamamlandığı da ifade edildi.
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