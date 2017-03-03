03.03.2017 19:32:30

İlker Başbuğ, 'Karargah Rahatsız' haberine yorum yapmadı

Emekli Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 'Genelkurmay rahatsız' haberiyle ilgili yorum yapmadı

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Emekli Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, 'Genelkurmay rahatsız' haberiyle ilgili yorum yapmadı.Başbuğ, Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap fuarına katıldı. Gökkubbe Fuar Alanı'nda düzenlenen fuara, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile gelen Başbuğ, imza günü düzenledi. Başbuğ'un imza standının önünde uzun kuyruk oluştu.Burada gazetecilere açıklamada bulunan Başbuğ, "Isparta'da kitap fuarı ilk kez düzenleniyor. Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Çünkü kitap önemli. Kitap fuarları bilgi için önem arzediyor. Çok başarılı bir fuar olacağı kesin. İlk gün olmasına rağmen şu anda gördüğümüz tablo, bu kitap fuarının çok başarılı olacağını gösteriyor. Tabii üniversite var. Genç bir kitle var. Isparta'da bunun ilk olması açısından ben de gurur duyuyorum. Çünkü kitap insanların hayatının bir parçası olmalı. Türkiye'de son yıllarda özellikle kitap okuma oranının arttığını görüyoruz. Ben kitap fuarları ve üniversitelerden aldığım davetlere mutlaka katılıyorum. Çünkü kitap fuarında insanlarımızla karşılaşıyoruz. Çok kısa süreli de olsa bir iletişim olanağı oluyor. Bunun için çok önemsiyorum. Gençlerle bir araya geliyoruz" dedi.Başbuğ, ülke gündemini meşgul eden 'Karargah Rahatsız' haberiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Başbuğ, "Gündeme girmeyin. Gündemlere sokmayın şimdi. Burada kitap var. Yorumum yok" dedi.(Ferhat Kaya /İHA)