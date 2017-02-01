01.02.2017 12:20:12

İlker Ayrık ile Ozan'ın büyük buluşması

Dünya Engelliler Günü'nde 'Hayalim İlker Ayrık'la tanışmak ve onunla sohbet etmek' diyen Ozan Göğüş'ün hayalini Çankaya Belediyesi gerçekleştirdi.

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Dünya Engelliler Günü'nde "Hayalim İlker Ayrık'la tanışmak ve onunla sohbet etmek" diyen Ozan Göğüş'ün hayalini Çankaya Belediyesi gerçekleştirdi.Çankaya Belediyesinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Karma Sergisinde, "Hayalim İlker Ayrık'la tanışmak ve onunla sohbet etmek" diye yazan Ozan Göğüş'ün hayalini Çankaya Belediyesi gerçekleştirdi. İkili, Sevgi Müzikali öncesi ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu'nda buluştu. Serebral Palsili (beyin felci) rahatsızlığı olan Ozan Göğüş, İlker Ayrık'ı karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Ozan ve ailesiyle müzikal öncesi sohbet eden İlker Ayrık, "Ozan gibi samimi ve içten bir sevenim ile tanışmak benim için mutluluk verici. İyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı.Onu ne kadar sevdiğini kollarını açarak gösteren Ozan'ın annesi Sabiha Göğüş, "Oğlum sizi çok seviyor. Sizi ekranda gördüğü an bambaşka bir dünyaya geçiyor. Sizin ona bu denli mutluluk vermeniz bizi nasıl mutlu ediyor bilemezsiniz. Öncelikle size ve bu fırsatı bize sağlayan Çankaya Belediyesine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ozan Göğüş ve ailesi keyifli buluşma sonrasında Türkiye'nin tek yerli müzikali olma özelliğini taşıyan Sevgi Müzikali'ni de izleyerek keyifli bir gün geçirdi.