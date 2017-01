26.01.2017 16:34:04

İLKEM'de yarıyıl tatili fırsata dönüştü

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren İLKEM Eğitim Kurumları yarıyıl tatilinde öğrencileri için hem sosyal hem de eğitim etkinlikleri düzenliyor.İlkadım Eğitim ve Etüt Merkezi (İLKEM), okulların yarıyıl tatiline girmesini öğrenciler için fırsata çevirdi. Tatil süresince her yaştan öğrenciye farklı etkinlikler planlayarak öğrencilerin sosyal yaşantılarını güçlendirirken eğitimden de geri kalmamalarını sağlıyor.Her gün farklı bir etkinlikİLKEM öğrencileri her gün farklı bir etkinlik ile hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Kış etkinlikleri çerçevesinde Seyid Kutbiddin Türbesi'ni ziyaret, sinema, satranç turnuvası, kitap okuma yarışması, bilgi yarışması, Sadi Tekkesi ve Kuva-yı Milliye ziyareti ile çocuklarımız tatili en güzel şekilde yaşıyor. Eğitimde ise 8. sınıf öğrencileri için hızlandırılmış TEOG kursu ve lise mezunu öğrenciler için hızlandırılmış YGS kursları ile öğrencilerine en iyi eğitim hizmetlerini sunuyor."Eğitim bir milletin güvencesidir"İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, eğitime verilen desteğin maddiyatla değil başarıyla ölçülmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Sadece 2016 yılı içerisinde ilçemiz sınırlarında bulunan okullara 200 bin liralık yatırım yaptık ama biz asla eğitim desteğini maddiyatla ölçmüyoruz. Bizim için asıl başarı vatanına, bayrağına ve milli şuura bağlı nesiller yetiştirmektir. Eğer bu değerleri verebiliyorsak başarılı evlatlarımız ülkemiz adına ekonomik refahı da gerçekleştireceklerdir. İLKEM Eğitim Kurumlarımızda her yıl yüzlerce öğrencimize eğitim vermekteyiz. Eğitimin yanında yaptığımız sosyal projelerle bilinçli, bilgili ve yarınlara donanımlı gençler yetiştiriyoruz. Bu günün gençleri yarının yöneticileri, doktorları, mühendisleri ve öğretmenleri olacaklardır. Bu nedenle eğitimin bir milletin güvencesi olduğunu biliyor ve yavrularımızı öyle yetiştiriyoruz" dedi.İLKEM'deki kurslarİlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un eğitime verdiği değerin önemli bir örneği olan İLKEM Eğitim Kurumlarında ana sınıfından başlayarak yıl içerisinde 610 öğrenciye eğitim ve öğretim verilmekte. 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için okul müfredatındaki tüm dersleri kapsayan Okul Derslerine Takviye Kursu, 8. sınıf öğrencileri için TEOG Kursu, lise son sınıf ve lise mezunları için YGS ve LYS Hazırlık Kursları veriliyor.