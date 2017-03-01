01.03.2017 17:41:36

İlkay Karabulut Keleş ameliyat oldu

Düzce Belediyesi Basın Danışmanı İlkay Karabulut Keleş ameliyat oldu.

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Düzce Belediyesi Basın Danışmanı İlkay Karabulut Keleş ameliyat oldu.Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Basın Danışmanı İlkay Karabulut Keleş, Düzce'de özel bir hastanede başarılı bir apandisit ameliyatı geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından açıklama yapan doktoru sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek serviste tedaviye devam edileceğini belirtti.