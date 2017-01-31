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İlkadım karla mücadele ediyor
31.01.2017 16:45:07

İlkadım karla mücadele ediyor

İlkadım Belediyesi son yılların en etkili kar yağışına karşı tüm ekipleriyle seferber olurken, Başkan Erdoğan Tok vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İlkadım Belediyesi son yılların en etkili kar yağışına karşı tüm ekipleriyle seferber olurken, Başkan Erdoğan Tok vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Karın günlük hayat üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak için tüm ekiplerin seferber olduğu İlkadım Belediyesinde Başkan Tok ekiplerin bizzat başında bulunarak çalışmaları titizlikle takip ediyor.

Samsun şehir merkezinde son yılların en etkili kar yağışı yaşanırken, sahil kesimlerinde 30 santimetreyi geçen kar kalınlığı yüksek kesimlere doğru çıkıldıkça 1,5 metreyi buluyor. İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol açma ve karla mücadele çalışmalarında yağışın durmaksızın devam etmesi, çalışmaları bir anlamda doğayla mücadeleye dönüştürdü. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un bizzat ekiplerin başında bulunarak takip ettiği çalışmalarda öncelik, sağlık sorunu yaşayan vatandaşların sağlık kurumlarına ulaşımını sağlamakta.

"Yoğun kar yağışının olumsuz etkileri minimum seviyede"

İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyon merkezinde, meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda planlanan çalışmaların yanı sıra, 'Belediye Whatsapp' iletişim hattından, İlkim Çözüm Masasından ve Belediye sosyal medya hesaplarından gelen talepler doğrultusunda ekipler yönlendiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü personellerinin dışında belediye bünyesindeki diğer birimlerden kaydırılan personellerle karla mücadelenin devam ettiği İlkadım'da yoğun kar yağışının etkileri minimum seviyeye indiriliyor.

"İlkadım belediyesi bütün ekipleriyle sahada"

Kar yağışına karşı seferber olduklarını belirten İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Karaduman, "İlkadım Belediyesi olarak yoğun kar yağışı devam ederken biz de bütün iş gücümüzle vatandaşımızın en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarımızı 24 saat sürdürmekteyiz. Nüfusun yoğun olduğu bölgeler dışında ilçemizin yüksek kısımlarında özellikle sağlık sorunları yaşayan vatandaşlarımız için sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Kar yağışının yoğun bir şekilde devam etmesi yer yer mücadelemizi güçleştirmesine rağmen belediyemizin bütün ekipleriyle sahada, İlkadımlı vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

TOK: "Karla mücadelede bir an bile ara vermiyoruz"

Karın günlük hayat üzerindeki olumsuz etkilerini kaldırmak için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Tok, "İlçemizdeki kar yağışının olumsuzluklarını gidermek için çalışmalarımız devam ediyor. Gece-gündüz devam eden karla mücadelemizde aralıksız devam eden yoğun kar yağışı zaman zaman güçlüklere neden oluyor. Fakat biz belediyemiz imkanları ve personel gücümüzle bir an bile ara vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz. Meteorolojiden aldığımız bilgileri değerlendirerek çalışmalarımızı doğru yönlendirmekteyiz. Yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle açılan yolların tekrar ulaşıma kapanıyor. Buna karşın çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 24 saat esasına dayalı olarak iş başındayız. Kar mücadelesi çalışmalarında her zaman ana yollar önceliğimizdir. Ana yollardaki çalışmaların tamamlanmasıyla tali yollara el atıyoruz. Bunun yanında mahsur kalma, cenaze ve hastalara müdahalelere her zaman öncelik veriyoruz. Bu durumda olan vatandaşlarımızın 112'ye ya da bizlere ulaşması durumunda gerekli olan tüm çalışmaları ivedilikle yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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