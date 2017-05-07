07.05.2017 19:40:04

İlkadım'da Malazgirt'ten Dumlupınar'a Şiir ve Türkü Gecesi

İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde düzenlenen 'Malazgirt'ten Dumlupınar'a Şiirler ve Türküler' programı katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı.

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İlkadım Belediyesi tarafından Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde düzenlenen "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Şiirler ve Türküler" programı katılımcılara muhteşem bir gece yaşattı.Kayserili şair Fazıl Ahmet Bahadır tarafından yazılan ve seslendirilen şiirlere İlkadım Belediyesi Gençlik korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve öğrencileri tarafından icra edilen türküler eşlik etti. Türk tarihinde büyük önem arz eden zaferlerin konu olduğu şiirler mest ederken, köklü tarihimizin sanata yansıması olan türkülerle katılımcılara duygu yüklü bir gece yaşattı. Tarihteki kahramanlıkları, başarıları ve Türklerin en zor zamanlarda birbirine kenetlenmesini şiirlerine konu eden şair Fazıl Ahmet Bahadır, gecenin ardından katkılarından dolayı İlkadım Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederken, türkülerle ona eşlik eden İlkadım Belediyesi Gençlik korosu Şefi Ali Rıza Gündoğdu ve öğrencilerini tebrik etti.İlkadım Belediyesi Acem Tekkesi ve Sohbet Evinde gerçekleştirilen ve sunumunun Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aydın tarafından yapıldığı "Malazgirt'ten Dumlupınar'a Şiirler ve Türküler" konulu programa İlkadım Belediyesi Basın Yayın - Halkla İlişkiler ve Kültür - Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri İbrahim Kurt ve çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu şiir severler katıldı.