29.12.2016 02:11:55

İlk ziyaret Bodrum Belediyesi'ne

Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından Yelken Federasyonu Başkanlığına seçilen Özlem Akdurak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u başkanlık makamında ziyaret etti.

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Geçtiğimiz ay yapılan seçimlerin ardından Yelken Federasyonu Başkanlığına seçilen Özlem Akdurak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u başkanlık makamında ziyaret etti.Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın ziyaretine Başkan Vekili Ceyhun Üstüner, Yönetim Kurulu Üyeleri Şenkar Öztüzün, Enver Çoban ve Osman Gökmen'in ile BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon ve Meclis Başkanı İlhan Ersan da eşlik etti.Özlem Akdurak, Yelken Federasyonu Başkanlığı seçimlerinin ardından ilk belediye ziyaretini Bodrum Belediyesi'ne gerçekleştirdiğini belirterek başladığı konuşmasında şunları söyledi; "Bodrum, yelken sporunun Türkiye'deki en güçlü kalelerinden birisi olduğu için federasyon seçimlerinin ardından ilk belediye ziyaretimi size yapmak istedim. Yelken sporuna karşı olan ilgi ve alakanızı gittiğim her yerde bir vizyon örneği olarak söylüyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Metin Kalkavan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda bana 'Belediyeler ile işbirliğiniz nasıl?' sorusu sorulduğunda, 'Bu tamamen belediye başkanlarımızın vizyonuyla ilgili' cevabını verdim. Gerçekten Bodrum işbirliği çalışmalarımıza en güzel örnektir. Yelken sporuna vermiş olduğunuz desteklerden dolayı size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca ben ve yönetim kurulu üyelerim verdiği destekler için Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon'a da teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel, olumlu ve uyumlu işbirliğimizin önümüzdeki zamanlarda da devam etmesini diliyorum. Bodrum ve diğer ilçelerdeki başarılı sporcular sayesinde Muğla, yelkende iki büyük il olan İstanbul ve İzmir'i yakaladı ve hatta geçmek üzere. Sadece kulüp istatistiklerine değil milli takım istatistiklerine baktığımız zaman bu başarı oranları daha da fazlalaşıyor."Asıl görevimiz sağlıklı nesiller yetiştirmektirBodrum Belediyesi olarak sadece yelken sporuna değil sporun tüm branşlarına destek olduklarını belirten Başkan Mehmet Kocadon da "Ben asıl görevimin sağlıklı nesiller yetiştirmek olduğuna inanan bir belediye başkanıyım. Eğitim, sağlık ve sporun bendeki yeri çok farklıdır. Bu üç konu benim için çok önemli. Spor konusunda okullarımıza, kulüplerimize elimden geldiğince destek veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Yelken sporunun bizdeki yeri şu açıdan daha önemli, mavi yolculuğun başladığı yer Bodrum. Bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ilk olan okul gemisine sahibiz. Mümkün olduğu kadar okullara ya da üniversitelere yazılar göndererek onu aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız kitap üzerinde gördükleri yelken eğitiminin uygulamasını okul gemimizde yapabiliyorlar. Türk denizciliği ve Bodrum için yelken sporu çok önemli bir yer tutmakta. Vermiş olduğumuz destek ve emeklerin ardından yelken, sörf gibi sporlarda Bodrumun gurur duyduğu başarılı sporculara sahip olmak, onların başarılarını görmek benim en büyük mutluluğumdur." dedi.Ziyaretin ardından günün anısına karşılıklı hediyeler verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi.