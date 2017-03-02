02.03.2017 21:32:53

İlk yarıda tek gol vardı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısını sarı-lacivertli ekip 1-0 önde tamamladı.Maçtan Dakikalar (İlk yarı)30. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Fernandao'nun şutunu kaleci Muammer kornere çeldi.42. dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Ozan'ın kafa vuruşunda kaleci Muammer topu son anda çizgi üzerinde kontrol etti.45. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan Lens'in ceza sahasına ortasında Fernandao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1Stat: Kadir HasHakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xxKayserispor: Muammer xx, Ferreira xx, Levent xx, Mabiala xx, Sow x, Kubilay xx, Welliton xx, Traore x (Güray dk. 19 xx), Erkan x, Nguemo xx, Hakan xxYedekler: Ahamada, Rotman, Umut Bulut, Deniz, Umut Sönmez, EfeTeknik Direktör: Sergen YalçınFenerbahçe: Fabiano xx, Kjaer x, Skertel x, Hasan Ali xx, Mehmet Topal x, De Souza x, Alper x, Ozan x, Şener x, Lens xx, Fernandao xYedekler: Ertuğrul, Van Persie, Sow, Volkan, İsmail, Neustaedter, AatifTeknik Direktör: Dick AdvocaatGol: Fernandao (dk. 45) (Fenerbahçe)Sarı kart: Muammer (Kayserispor)(Ali Göç - Turan Bulut/İHA)