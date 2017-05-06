06.05.2017 20:00:42

İlk yarıda tek gol var

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.MAÇTAN DAKİKALAR1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'dan sekerek oyun alanına geri döndü.18. dakikada Tolga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem'in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-132. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk'un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.KÜNYEStat: TT ArenaHakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xxYedekler: Cenk, Eren, Linnes, Semih, Josue, De JongTeknik Direktör: Igor TudorKasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Abdullah Durak x, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx, Adem xxYedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Turgut Doğan, Guanca, Mustafa Altıntaş, Ahmet YıldızTeknik Direktör: Kemal ÖzdeşGol: Castro (dk. 25) (Kasımpaşa)Sarı kart: Tolga (Galatasaray)(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)