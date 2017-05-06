06.05.2017 20:00:42
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'dan sekerek oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Tolga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem'in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk'un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
KÜNYE
Stat: TT Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xx
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xx
Yedekler: Cenk, Eren, Linnes, Semih, Josue, De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Abdullah Durak x, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx, Adem xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Turgut Doğan, Guanca, Mustafa Altıntaş, Ahmet Yıldız
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Castro (dk. 25) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Tolga (Galatasaray)
(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)
İlk yarıda tek gol var
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyorSpor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Bruma'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Podolski'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'dan sekerek oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Tolga'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Sneijder'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Adem'in sağ tarafa verdiği pasta topla buluşan Castro'nun ceza sahası içine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32. dakikada Sneijder'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Rodrigues'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tolga'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Selçuk'un dokunuşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.
KÜNYE
Stat: TT Arena
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, Hakan Yemişken xx
Galatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Ahmet xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Tolga xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma x (Rodrigues dk. 18 x), Sneijder xx, Podolski xx
Yedekler: Cenk, Eren, Linnes, Semih, Josue, De Jong
Teknik Direktör: Igor Tudor
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veysel xx, Titi xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Pavelka xx, Abdullah Durak x, Castro xxx, Popov xx, Eduok xx, Adem xx
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Turgut Doğan, Guanca, Mustafa Altıntaş, Ahmet Yıldız
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gol: Castro (dk. 25) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Tolga (Galatasaray)
(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)