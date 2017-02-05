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İlk yarıda eşitlik vardı
05.02.2017 21:32:09

İlk yarıda eşitlik vardı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in Kajer'i çalımladıktan sonra vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kornere gitti.

28. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

30. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışından topu önüne alan Gökhan Gönül'ün sol ayağıyla yaptığı sert şutta top kaleci Volkan'da kaldı.

35. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

38. dakikada sol kanattan Adriano'nun ortaladığı topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

39. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe plasesinde kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

40. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası uzak kale direğinin dibinden Talisca'nın rövaşatasında meşin yuvarlak kalecide kaldı.

42. dakikada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'in hareketini kırmızı kart ile cezalandırdı.

KÜNYE

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xx

Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk Tosun xx

Yedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Fenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx, Sow xx, Van Persie xx

Yedekler: Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, Aatif

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Kırmızı kart: Dusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Şener, Robin van Persie (Fenerbahçe)

(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)

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