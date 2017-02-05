05.02.2017 21:32:09

İlk yarıda eşitlik vardı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR20. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in Kajer'i çalımladıktan sonra vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kornere gitti.28. dakikada Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.30. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışından topu önüne alan Gökhan Gönül'ün sol ayağıyla yaptığı sert şutta top kaleci Volkan'da kaldı.35. dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortaladığı topa kale önünde Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.38. dakikada sol kanattan Adriano'nun ortaladığı topa Oğuzhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.39. dakikada ceza sahası dışından Talisca'nın uzak direğe plasesinde kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.40. dakikada sol kanattan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası uzak kale direğinin dibinden Talisca'nın rövaşatasında meşin yuvarlak kalecide kaldı.42. dakikada Tosic ile Robin van Persie arasında yaşanan gerginlik sonucunda karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, Tosic'in hareketini kırmızı kart ile cezalandırdı.KÜNYEStat: Vodafone ArenaHakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Serkan Olguncan xxBeşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Marcelo xx, Adriano xx, Quaresma xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk Tosun xxYedekler: Tolga Zengin, Mitrovic, Tolgay, Necip, Aras, Beck, Gökhan İnlerTeknik Direktör: Şenol GüneşFenerbahçe: Volkan xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Lens xx, Mehmet Topal xx, Josef xx, Alper Potuk xx, Sow xx, Van Persie xxYedekler: Fabiano, Ozan Tufan, Fernandao, Karavaiev, İsmail Köybaşı, Neustadter, AatifTeknik Direktör: Dick AdvocaatKırmızı kart: Dusko Tosic (dk. 42) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Şener, Robin van Persie (Fenerbahçe)(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın / İHA)