25.12.2016 19:59:09

İlk yarıda 3 gol var

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR4. dakikada N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazıda topla buluşan Sajjad Shahbazzadeh'ın vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.11. dakikada ceza sahası içinde Eren'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Selçuk'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya çıktı.28. dakikada sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada Selçuk'un kafa vuruşunda top kaleci Zdenek'de kaldı.30. dakikada Sneijder'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Nigel de Jong'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-033. dakikada ceza sahası içinde Yasin ile verkaç yapan Sneijder'in sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.34. dakikada sol kanatta topla buluşan Bruma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zdenek'de kaldı.39. dakikada sol kanattan Berkan'ın ortasında ceza sahası içi ön direkte Sajad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-142. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Selçuk son çizgiye inerek altıpas önündeki Eren'e pasını çıkardı. Eren'in dokunamadığı topa arka direkte bulunan Ghassana'ya çarparak ağlara gitti. 2-1Stat: Türk Telekom ArenaHakemler: Halis Özkahya xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri xx, Semih xx, Hakan xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk xx, Yasin xx, Bruma xx, Sneijder xx, Eren xxYedekler: Cenk, Hamit, Linnes, Chedjou, Berk, Josue, CavandaTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkAytemiz Alanyaspor: Zdenek xx, Gassama xx, Ba xx, Garcia xx, N'sakala xx, Taha xx, Candeias xx, Efecan xx, Berkan xx, Emre xx, Sajad xxYedekler: Haydar, Nuru, Birol, Erhan, Gökay, Rauf, AyiteTeknik Direktör: Hüseyin KalparGoller: Nigel de Jong (dk. 30), Ghassana (dk. 45 k.k.) (Galatasaray), Sajad (dk. 39) (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kart: Bruma (Galatasaray)(Mehmet Şirin Topaloğlu / İHA)