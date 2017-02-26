26.02.2017 19:57:55

İlk yarıda 2 gol var

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantepspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR7. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Jeremain Lens ortasını penaltı noktasının sağına doğru gönderdi. O noktada savunmadan gelen Roman Neustadter kafa vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta çıktı.11. dakikada defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Nabil Ghilas, ceza sahası içi sağ çaprazında topu Martin Skrtel'den kurtardıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Fabiano Ribeiro'dan seken topu altıpas içi sağ tarafında Sefa Yılmaz tamamlayarak ağlara gönderdi. 1-020. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından topla tekrar buluşan Jeremain Lens, ortasını ön direğe gönderdi ancak top kaleci Paulo Victor'da kaldı.23. dakikada Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağa ağlara gönderdi. 1-140. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan topla buluşan Jeremain Lens bekletmeden topu altıpasın içine doğru gönderdi. O noktada Moussa Sow savunmaya rağmen şutunu çekmeyi başardı. Ancak kale çizgi üzerinde Barış Yardımcı son anda topu uzaklaştırdı.Stat: Gaziantep ArenaHakemler:Yaşar Kemal Uğurlu xx Serkan Çimen xx Kemal Yılmaz xxGaziantepspor: Victor xx, Pedroso xx, Barış xx, Wallace xx, El Yasa xx, Ben Hatira xx, Marcinho xx, Kislyakxx, Fatau xx, Sefa xx, Ghilas xxYedekler: Gökhan, Abdulkadir, Orkan, Kangwa, Muhammed, İlhan, MusaTeknik Direktör: Bülent UygunFenerbahçe: Fabiano xx, Gregory van der Wiel xx, Neustadter xx, Skrtel xx, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Alper xx, Lens xx, Volkan xx, Sow xxYedekler: Ertuğrul, Hasan Ali, Ozan, Fernandao, Şener, Salih, Aatıf ChahechouheTeknik Direktör: Dick AdvocaatGoller: Sefa (dk. 11) (Gaziantepspor), Lens (dk. 23) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Pedroso (Gaziantepspor), Alper (Fenerbahçe)(Kazım Uzunöz - Lider Olgun / İHA)