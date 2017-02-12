12.02.2017 19:58:53

İlk yarıda 2 gol var

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşıyor

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında TT Arena'da Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Kayseri ekibinin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.MAÇTAN DAKİKALAR10. dakikada Bruma ile verkaç yapan Linnes'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ahamada'da kaldı.12. dakikada Rodrigues, Podolski ile verkaçından sonra ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.29. dakikada sağ taraftan Deniz'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-144. dakikada sol kanattan Güray'ın ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.45+4. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı kafa vuruşunda ön direkte topla buluşan Levent'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2Stat: TT ArenaHakemler: Hüseyin Göçek xx, Ali Saygın Ögel xx, Mehmet Can Hanoğlu xxGalatasaray: Muslera xx, Sabri x, Semih x, Hakan x, Linnes xx, Nigel de Jong x, Tolga x, Yasin xx, Rodrigues x, Bruma x, Podolski xYedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Sinan, Chedjou, Josue, CavandaTeknik Direktör: Jan Olde RiekerinkKayserispor: Ahamada xx, Hakan Aslantaş xx, Kana Biyik x (Levent dk. 18 xx), Mabiala xxx, Güray xx, Rotman xx, Lawal xx, Varela xxx, Erkan xx, Deniz xxx, Umut Bulut xxYedekler: Muammer, Sow, Kubilay, Welliton Morais, Umut Sönmez, NguemoTeknik Direktör: Sergen YalçınGoller: Mabiala (dk. 28), Levent (dk. 45+4) (Kayserispor)(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort / İHA)