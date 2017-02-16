16.02.2017 19:51:51

İlk yarıda 1 gol vardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşıyor

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında deplasmanda Rus ekibi Krasnodar ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada Martynovich'in pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Wanderson'un ortasında penaltı noktası üzerinde Claesson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-038. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ramirez'in pasında Podberezkin'in yerden sert şutunda köşeye giden topu kaleci Volkan kurtardı.40. dakikada Lens'in kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.Stat: KrasnadorHakemler: Ivan Kruzliak xx, Martin Balko xx, Tomas Somolani xxKrasnodar: Stanislav Kritsyuk xx, Naldo xx, Aleksandr Martinovich xx, Cristian Ramirez xx, Vitali Kaleshin xx, Yuri Gazinskiy xx, Vyacheslav Podberezkin xx, Viktor Claesson xx, Charles Kabore xx, Wanderson xx, Fedor Smolov xxYedekler: Denis Adamov, Andrey Sinitsyn, Dmitri Torbinskiy, Ilya Zhigulev, Ricardo Laborde, Joaozinho, Mauricio PereyraTeknik Direktör: Igor ShalimovFenerbahçe: Volkan xx, Şener x, Kjaer xx, Neustadter x, Hasan Ali Kaldırım x, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Alper Potuk x, Lens xx, Sow x, Emenike xYedekler: Fabiano, Van der Wiel, Yiğithan Güveli, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Fernandao, AatifTeknik Direktör: Dick AdvocaatGol: Claesson (dk. 4) (Krasnador)Sarı kart: Podberezkin (Krasnador)