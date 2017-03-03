03.03.2017 21:12:47
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Dany Nounkeu'dan döndü.
20. dakikada Yusuf'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
25. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çapraza inen Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Evgen Seleznyov'un gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Onur xx, Uğur Demirok xx, Carl Medjani xx, Joao Pereira xx, Emmanue Mas xx, Castillo xx, Yusuf xx, Ogenyi Onazi xx, Okay Yokuşlu xx, Olcay xx, Hugo Rodallega xx
Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Dame N'Doye, Matus Bero
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Dany Nounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Gaman xx, Tanase xx, Ceyhun x, Andre Poko x, Traore xx, Kerim Zengin xx, Evgen Seleznyov xx
Yedekler: Ercüment, Paul Papp, İlhan Depe, Skulason, Serdar, Yatabare, Lazarevic
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Sarı kartlar: Emmanue Mas (Trabzonspor), Andre Poko (Kardemir Karabükspor)
İlk yarı sessiz bitti
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyorSpor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Olcay Şahan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Hugo Rodallega'nın kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Dany Nounkeu'dan döndü.
20. dakikada Yusuf'un sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Uğur'un kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.
25. dakikada topla birlikte ceza sahası sol çapraza inen Castillo'nun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
41. dakikada Iasmin Latovlevici'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Evgen Seleznyov'un gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Trabzonspor: Onur xx, Uğur Demirok xx, Carl Medjani xx, Joao Pereira xx, Emmanue Mas xx, Castillo xx, Yusuf xx, Ogenyi Onazi xx, Okay Yokuşlu xx, Olcay xx, Hugo Rodallega xx
Yedekler: Alvarado, Mustafa Akbaş, Zeki Yavru, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Dame N'Doye, Matus Bero
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin xx, Dany Nounkeu xx, Latovlevici xx, Barış xx, Gaman xx, Tanase xx, Ceyhun x, Andre Poko x, Traore xx, Kerim Zengin xx, Evgen Seleznyov xx
Yedekler: Ercüment, Paul Papp, İlhan Depe, Skulason, Serdar, Yatabare, Lazarevic
Teknik Direktör: Zoran Barisic
Sarı kartlar: Emmanue Mas (Trabzonspor), Andre Poko (Kardemir Karabükspor)