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01.03.2017 19:40:03
İlk yarı sessiz bitti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Sivasspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan'ın Olympiakos takımına elenen Osmanlıspor, lige döndü.
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