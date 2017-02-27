27.02.2017 21:14:35

İlk yarı sessiz bitti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)6. dakikada Quaresma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.18. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde kimse topa dokunamayınca meşin yuvarlak arka direğin yanından dışarı gitti.31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında bulunan Sneijder'in ortasında arka direkte bulanan Yasin meşin yuvarlağa dokunamadı.32. dakikada Podolski'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fabri'de kaldı.43. dakikada orta sahada topla buluşan Talisca'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.Stat: TT ArenaHakemler: Bülent Yıldırım xx, Ekrem Kan xx, Asım Yusuf Öz xxGalatasaray: Muslera xx, Semih xx, Chedjou xx, Hakan Balta xx, Carole xx, Nigel de Jong xx, Selçuk İnan xx, Yasin xx, Bruma xx, Sneijder xx, Podolski xxYedekler: Cenk, Ahmet, Eren, Rodrigues, Tolga, Josue, SabriTeknik Direktör: Igor TudorBeşiktaş: Fabri xx, Gökhan Gönül xx, Atınç xx, Marcelo xx, Adriano xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Babel xx, Talisca xx, Cenk xxYedekler: Tolga, Mitrovic, Beck, Tolgay, Gökhan İnler, Aboubakar, ÖmerTeknik Direktör: Şenol GüneşSarı kartlar: Selçuk İnan (Galatasaray), Talisca (Beşiktaş)(Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu - Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)