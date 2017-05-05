05.05.2017 21:27:46
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Mbılla'nın sağ kanattan ceza sahası penaltı noktasına ortaladığı topta Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Cengiz'in kafa vuruşunda top az fakla yandan auta gitti.
19. dakikada Sandro'nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Celutska'nın şutu kalecide kaldı.
26. dakikada Adebayor, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası çizgisine iner inmez kestiği ortayı müsait pozisyonda Cengiz üstten auta attı.
29. dakikada İrfa Can'ın pasında topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
35. dakikada kullanılan korner atışında defansın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Adebayor'un gelişine sert şutunu kaleci son anda çıkardı.
37. dakikada Adebayor'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutu kalecide kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx
Antalyasppor: Ferhat Kaplan x, Celustka xx, Salih x, Diego Angelo x, Ramon Motta xx, Charles x, Sandro x, Deniz x, El Kabir xx, Mbilla x, Samuel Eto'o x
Yedekler: Fornezzi, Sakıb, Chıco, Zeki, Yekta, Danilo, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan x Uğur x, Bekir xx, Attamah x, Epureanu x, Eren x, Emre Belözoğlu x, Visca x, İrfan Can x, Cengiz xx, Adebayor xx
Yedekler: Faruk, Ferhat Öztorun, Napoleoni, Mustafa, Hakan, Holmen, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Uğur (Medipol Başakşehir)
(İsa Akar-Cafer Eser/İHA)
İlk yarı golsüz bitti
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyorAntalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Mbılla'nın sağ kanattan ceza sahası penaltı noktasına ortaladığı topta Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'da kaldı.
16. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasında Cengiz'in kafa vuruşunda top az fakla yandan auta gitti.
19. dakikada Sandro'nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Celutska'nın şutu kalecide kaldı.
26. dakikada Adebayor, sol kanattan taşıdığı topla ceza sahası çizgisine iner inmez kestiği ortayı müsait pozisyonda Cengiz üstten auta attı.
29. dakikada İrfa Can'ın pasında topla buluşan Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
35. dakikada kullanılan korner atışında defansın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Adebayor'un gelişine sert şutunu kaleci son anda çıkardı.
37. dakikada Adebayor'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutu kalecide kaldı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Cem Satman xx, Kerem Ersoy xx
Antalyasppor: Ferhat Kaplan x, Celustka xx, Salih x, Diego Angelo x, Ramon Motta xx, Charles x, Sandro x, Deniz x, El Kabir xx, Mbilla x, Samuel Eto'o x
Yedekler: Fornezzi, Sakıb, Chıco, Zeki, Yekta, Danilo, Serdar
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Medipol Başakşehir: Volkan x Uğur x, Bekir xx, Attamah x, Epureanu x, Eren x, Emre Belözoğlu x, Visca x, İrfan Can x, Cengiz xx, Adebayor xx
Yedekler: Faruk, Ferhat Öztorun, Napoleoni, Mustafa, Hakan, Holmen, Alparslan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Uğur (Medipol Başakşehir)
(İsa Akar-Cafer Eser/İHA)