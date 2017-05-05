06.05.2017 12:17:45

İlk milli mikro gözlem uydusu görücüye çıkıyor

Savunma sanayinin öncü firmalarından STM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla merak uyandıran ve içerikleri henüz açıklanmayan Alpagu, Kargu

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Savunma sanayinin öncü firmalarından STM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla merak uyandıran ve içerikleri henüz açıklanmayan Alpagu, Kargu, Togan gibi ürünlerden sonra Lagari'yi duyurdu.Türkiye'nin ilk milli mikro gözlem uydusu olan Lagari uydusu, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, doğal afet takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak. Renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip, yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan Lagari, uzay teknolojisinde boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor.Konuyla ilgili görüşlerini aktaran STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, Lagari'nin tasarımı ve kabiliyetleriyle çok inovatif bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Uzay endüstrisinin geleceği küçük, ucuz, fırlatması kolay ve özel görevleri yerine getirebilen küçük uydularda olacak. Uzay konusunda dünyada lider olan ülkelere baktığımız zaman bu trendi yakinen görmek mümkün. STM olarak ülkemizin bu konudaki açığını kapatmak için uzun zamandır küçük uydular üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda milli olarak geliştirdiğimiz Lagari isimli küçük gözlem uydusunu ilk defa IDEF savunma fuarında sergileyeceğiz. Takım uydu şeklinde çalışmalarını amaçladığımız bu yeni konsept ile uydulardan hızlı ve yüksek çözünürlükte görüntü almak mümkün olacak" dedi.İSMİ LAGARİ HASAN ÇELEBİ'DENUzay alanında çalışma yapan saygın birçok kurum ve kuruluş tarafından ilk roketli uzay uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak kabul edilen Lagari Hasan Çelebi'den adını alan uydunun, 2019 yılında uzayda göreve başlaması planlanıyor. Lagari, 'Mikro Uydu' kategorisinde, 60-65 kg ağırlıkta hedeflenen çözünürlükte görüntü sağlaması ile bu konuda dünyadaki ilklerden biri olacak.