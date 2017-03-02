02.03.2017 12:21:43

İlk doğum gününü Başkan ile kutladı

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gümüşçeşme mahallesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Sebahattin Keskinkılıç'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.

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Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gümüşçeşme mahallesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Sebahattin Keskinkılıç'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek doğum gününü kutladı.Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gümüşçeşme mahallesinde yaşayan Sebahattin Keskinkılıç'ı evinde ziyaret etti ve doğum gününü kutlayıp pasta kesti. İlk defa doğum günü kutlanan Keskinkılıç şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Keskinkılıç, "Ben bu zamana kadar hiç doğum günü kutlamadım, bu tür şeyler nedir bilmem. 85 yaşını bitirdim, 86 yaşına girdim. Eşimden ayrıyım, iki çocuğumda şehir dışında çalışıyor. Ben kendi başıma hayatımı idame ettiriyorum. Hayatım boyunca ilk kez bugün doğum günü kutluyorum ve pasta kesiyorum. Bana bu mutluluğu yıllar sonra yaşatan, evime misafir olan Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'na teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun, işlerini rast getirsin. Başkanımı görünce çok mutlu oldum. Tarifini anlatmak mümkün değil, benimle birlikte pasta kesmesi, sohbet etmesi, mutluluğuma ortak olması anlatılmaz yaşanır" dedi.Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da sosyal belediyeciliği önemsediklerini ve insana önem verdiklerini ifade ederek, "Sebahattin amcanın bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadığı yönünde bir talep geldi. Kendisini hem ziyaret etmiş oldum, hem de yıllardan bu yana kutlanmayan doğum günün kutlayarak birlikte pasta yedik. İnsanların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onun gözündeki sevgi ve mutluluk duygusunu görünce ben de çok mutlu oldum. Bizim sloganımız Mutlu İnsanlar Şehri. Sebahattin amca gibi ilçemizde yaşayan tüm insanlarımızın huzuru, refahı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Sebahattin amcamıza Allah sağlık içerisinde uzun ömürler versin" diye konuştu.