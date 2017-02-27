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27.02.2017 20:33:37
İlk 20 dakika golsüz geçti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ile karşılaşıyor. Mücadelenin 20. dakikası geride kalırken golsüz eşitlik sürüyor.
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