10.02.2017 10:00:50

İlim Yayma Cemiyetinden Rektör Pakiş'e ziyaret

İlim Yayma Cemiyetinden bir heyet, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.

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İlim Yayma Cemiyetinden bir heyet, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'e ziyaretler devam ediyor. Hakkari İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu heyeti, Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundular.