29.01.2017 13:13:30

İlhan Cavcav'ın adı Çankaya'da bir parka veriliyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 'İlhan Cavcav başkanımızın adını Gençlerbirliği ile birlikte yapacağımız bir parka vereceğiz. Anısını Çankaya'da yaşatacağız' dedi.

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "İlhan Cavcav başkanımızın adını Gençlerbirliği ile birlikte yapacağımız bir parka vereceğiz. Anısını Çankaya'da yaşatacağız" dedi.Ülkenin değerlerine sahip çıkarak isimlerini parklarında yaşatan Çankaya Belediyesi, geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan Gençlerbirliği'nin efsane Başkanı İlhan Cavcav'ın adını da yeni parklarından birinde yaşatma kararı aldı. Bülent Ecevit, Cahit Sıtkı Tarancı, Yılmaz Güney, Can Yücel, Tarık Akan gibi siyaset ve sanat dünyasının büyük isimlerinin yanı sıra şehitlerin, akademisyenlerin ve spor adamlarının isimlerini de parklarında ve sosyal tesislerinde yaşatan Çankaya, şimdi de yeni parklarından birisine İlhan Cavcav adını veriyor.Taşdelen: "Anısını Çankaya'da yaşatacağız"Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, "İlhan Cavcav'ın anısını Gençlerbirliği ile birlikte yapacağımız parkta yaşatacağız" açıklamasıyla gündeme gelen park, Çayyolu Koru Mahallesi'nde hayata geçecek. Toplam alanı 9 bin metrekarelik park, yaklaşık 8 bin metrekarelik yeşil alana sahip olacak. Parka, ilk kez Çankaya Belediyesi tarafından Ankara'ya kazandırılan 2 biyolojik gölet yapılacak. Bin ve 105 metrekare büyüklüğünde olacak biyolojik göletleri, çocuk oyun alanları, oturma grupları ve yeşil dokusuyla bölge halkına hizmet edecek park, efsane spor adamının adını da yeni nesillere aktaracak. Parkın, tüm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaz aylarına girerken açılması planlanıyor.