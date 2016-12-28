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Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tamamlandı
28.12.2016 19:04:34

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tamamlandı

Bu Yıl ilk öğrencilerini kabul eden Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri, yapımı tamamlanan yeni binalarını gezdi.

Bu Yıl ilk öğrencilerini kabul eden Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri, yapımı tamamlanan yeni binalarını gezdi.

İlk yarı Çankırı il Merkezinde eğitim öğretime başlayan Yüksek okul 2. Dönemden itibaren Ilgaz'da eğitim öğretime başlayacaklar. Bugün sabah saatlerinde ilçeye gelen öğrenciler ve okul öğretim üyeleri ilçeyi ve yüksekokul yerleşkesini gezerek okul ve ilçe hakkında bilgi sahibi oldular.

Ilgaz Belediye başkanı Arif Çayır, İlçede bulunan siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve ilçe esnafının da katıldığı kahvaltı'da öğrenciler ilçe hakkında merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

Ilgaz Belediye Başkanı Arif Çayır, "Siz öğrenciler burada bizlere emanetsiz. Esnafımız ve ilçe halkı olarak sizleri ilçemizde en iyi şekilde ağırlamaya, evinizdeymişsiniz gibi hissettirmeye çalışacağız. Ilgaz'da güzel bir öğrenim hayatı geçirmenize gayret edeceğiz. Belediye Başkanı olarak sizlere her zaman kapım açık olacak." dedi.

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Hadi Bilir'de, " Ilgaz Çankırı'nın en güzel iyçelerinde birisi. Biz buraya geldiğimizde tamamen hazır bir bina ile karşılandık. Bu yıl 45 öğrenci ve 4 öğretim görevlisi ile ikinci dönem Ilgaz'da olacağız. Öğrenci sayımız önümüzdeki yıllarda artacak" şeklinde konuştu.
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