01.03.2017 14:51:39

İlçe protokolü Kuran'a geçiş töreninde

Veli-Nuriye Şahin Kuran Kursunda 4-6 yaş grubundaki çocuklar için verilen Kur'an-ı Kerim eğitimi kapsamında yapılan 'Kuran'a Geçiş' düzenlendi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Veli-Nuriye Şahin Kuran Kursunda 4-6 yaş grubundaki çocuklar için verilen Kur'an-ı Kerim eğitimi kapsamında yapılan 'Kuran'a Geçiş' düzenlendi.Törene Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak da katıldı.Törene katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Duru "Her gün onlarcasına maruz kaldığımız hadiseler ve haberler içerisinde böyle bir ana şahitlik etmek beni ziyadesiyle mutlu ve bahtiyar etti. Özlemini çektiğimiz tablo budur. Şimdi güzel bir şekilde Kuranı tilavet etmeyi öğrenen yavrularımız; yarın inşallah bu okuduklarını en güzel şekilde yaşayan bir nesil olarak görmek bizlerin en büyük duası ve temennisidir" dedi.Başkan Cabbar ise "İlkokula başlamadan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'i güzel okumak için buraya gelip zahmete katlanan yavrularımızı ve anne-babalarını can ı gönülden tebrik ediyorum. Yüce Mevla'dan onlara eğitim veren hocalarımıza da kolaylıklar diliyor, Rabbimden çalışmalarını bereketlendirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.