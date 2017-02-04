05.02.2017 02:36:58

İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet için bir makale kaleme aldı:

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Arap baharı ve kışa dönüşmesi sonrası bölge ülkelerde yaşananlar, yanıbaşımızdaki savaş ve ürettiği kaos... Tüm bunlar "göç" ve "göçmen" kavramlarının en çok aklımızda yer ettiği yıllar doğurdu.



"Göç" , artık "modern dünyanın" bir unsuru oldu...



Hızla akan bu dönemin en önemli anlarından biri ise 20 Ocak'ta Washington'da yaşanan devir - teslimdi. Koltuğa oturan Trump öyle kararlar aldı ki hızına ve doğurduğu sonuçlara yetişilemiyor...



İlber Ortaylı, ABD ve yeni Başkanı için yazdı:

BM'NİN BORUSU ÖTMÜYOR

Siyasi göçler önlenemiyor, Suriye tek örnek değil. Bazı ülkeler etnik haritalarını bu yolla değiştirmek istiyor. Ne var ki Birleşmiş Milletler'in göç haritaları ve kontrolleri etkisiz çünkü BM borusunu ancak küçük devletlere karşı öttürebiliyor.



AB, TRUMP'A KARŞI SESİNİ ÇIKARAMAYACAK

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı, Avrupa'nın uyguladığı politikalar, şimdi de Trump'un yapmak istediklerine kimsenin söz ettiği yok. Tahmin ederim ki son örnekte, Avrupa Birliği'nin sesi Trump'a karşı da yeterince yüksek çıkmayacak. ‘Tencere dibin kara, seninki benden kara' hesabı...

TRUMP'IN HRİSTİYAN KRİTERİNİN İSTEDİĞİ RESİM

Oysa Birleşik Devletler, dinleri ve dilleri yüzünden yerinden olan insanların kurduğu bir ülkeydi. Bugün Trump ülkeye kimlerin giremeyeceğine dair bir liste yayınladı. Bir de ilave ediyor: “Bu ülkelerden gelenler ancak Hıristiyan ise içeri alınacak.” Anlayacağınız, Suriyeli göçmenin ‘Pater Noster' duasını ağlamaklı sesle ezberden okuması istenen ve tertiplenen bir manzara bu ama bir yandan da Birleşik Devletler'in tarihinde de görülmemiş bir herze. Çünkü ABD bu motifle kurulmadı.



ABD'NİN KURULUŞU

Amerika'nın hem kuzeyi, hem güneyi göçlerle örülmüştür. Kuzeye gelenler, Siyuları, Apaçileri ve Çayanları yok edip arazilerine yerleşerek işe giriştiler. Güneydeki İspanyollar ise İnka, Maya, Aztek imparatorluklarının birçok yönleriyle o çağdaki Avrupa'dan daha öne geçmiş uygarlıklarını ve haklarını yok ettiler. Amazonlarda yerlilerin yaşam alanı hâlâ tahrip ediliyor.



İTALYANLAR



Bugünkü İtalya 19'uncu asırda kurulduktan Mussolini iktidara gelene dek 30 milyon evladını Amerikalara yolladı. Aynı şeyi bütün Avrupa ülkeleri için söylemek mümkün.



İRLANDALILAR



Halen dünyadaki İrlandalıların en kalabalık kesimi ABD'de yaşıyor.



YAHUDİLERİN ALTIN ÜLKESİ



Bütün Rusya'nın, Doğu Avrupa'nın Yahudiliği oraya, ABD'ye akmıştır. Amerika, Yahudilerin altın ülkesiydi; yaratıcılıklarını orada ortaya koydular. Herkes oraya eksileri ve artılarıyla göç etti.

TÜRKİYE ve İRAN

Dahası var. Örneğin Türkiye gibi bazı ülkeler, onlarca sene okuttuğu insanları bir hayrını görmeden Amerika'ya yolladı. Özellikle İran Devrimi'nden sonra bir anda İran'ın milyonlarca münevveri ve zenginlikleri de oraya yöneldi. Bunu anlayan Amerikalı çoktur ama Trump'çıların çığlıklarından belli olan şu ki anlamaya niyet etmeyen de çok.

ALMANYA ÖRNEĞİ

Şöyle bakmalı, 1930'ların başında da bir sürü insan Almanya'nın ne olacağını anlamıyordu.

GÖÇMEN YAHUDİLERİ GERİ ÇEVİREN AMERİKA



Amerika göçlerle oluştu ama İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa'nın dışarı atmak istediği ve birçok ülkenin almadığı Yahudi nüfusundan, ABD'ye başvuranların çoğu da geri çevrilmiştir...



GÖÇ DALGALARI ve DOĞURDUKLARI

Halbuki ABD'ninki koca bir göç tarihidir. Afrika kıtası geçmişte üç asır boyu, haydutların örgütlediği zenci ticareti sonucu büyük bir göç dalgası yarattı. Doğu Avrupa Yahudiliği Avrupa'yı oluşturdu. İskandinavya ve Almanya'nın seçkinleri Anglosaksonlar ile birlikte bildiğimiz Protestan beyaz Anglosakson ABD kültürünü yarattı.

SORULAR



Bu göç dalgaları sonucunda Amerika kendi sınırına ulaştı mı? Amerika gerçekten fakirleşti mi? Göçmen alamayacak durumda bir ülke haline mi geldi?



CHOMSKY'E GÖRE TÜM SURİYELİLER SÜRÜNMEKTENSE, ABD'YE YERLEŞEBİLİR

Noam Chomsky gibi münevverlere bakarsak, Birleşik Devletler'in daha işlenmeyen o kadar çok arazisi ve o kadar çok imkânı var ki, bu potansiyel için zaten insan alması gerekiyor. Chomsky, “Mesela tüm Suriyeleri süründürmektense Amerika'ya yerleştirebiliriz” diyor.



ABD'NİN “GÖÇ”Ü REDDETMESİNİN BİR SONUCU VAR…

Yani böyle bir ülkede göçün kontrolü, biraz utanmazca bir talep olmanın ötesinde, ülkenin asıl işlevini yitirtecek bir işlem haline gelir.

“GÖÇ ABD'NİN YARATICI RUHUDUR”



ABD, eski Avrupa'yı sollayan tavır ve örgütlenme süratine her zaman sahipti. Halen de öyledir. Fakat işi abartmayalım; iktisadi krizler kapıyı çalınca kendilerinden hiç ummayacağınız edepsizliklere orada da başvuranlar oluyor. Göç ABD'nin yaratıcı ruhudur. Göçmen ayıklamaya giriştiğiniz takdirde doğacak sonuçları takip edemezsiniz.

HAÇ-HİLAL GERİLİMİ…



İzliyoruz. Trump, New York Bölge Yargıcı Ann Donnelly'nin yasak kararnamesini reddetmesiyle ilk darbeyi yedi ama Amerikan halkı Trump'a mı hukukçularına mı dur diyecek, göreceğiz. Bir şeyler değişiyor gibi. Yeryüzü tarihinin bu saatinden sonra Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur!

“GÖÇ” AYNI “GÖÇ”

Göçün hızı değişmedi. Aslında nedenleri de değişmedi. Kaynakları gittikçe kirlenen ve kurumaya başlayan dünyamız insanları yerinde tutamıyor. Tarihteki göç efsanesi geçerli değil ama bugün artık Orta Asya'da göllerin kurumaya başladığı bir gerçek.



“TÜRKİYE'DEN GÖÇ” İHTİMALİ

Yakın gelecekte Türkiye'den de göçler olabilir. Konya Ovası'nda su sorunu başladı. Uzun yıllar büyük bir enflasyon pahasına gerçekleştirdiğimiz barajların birikimi Urfa ovasında hoyratça kullanılıyor ve toprakta tuzlanmaya sebep oluyor. Bu durum ileride göçlere yol açabilir.

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