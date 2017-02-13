13.02.2017 13:56:22

İLBANK'tan Ordu'daki belediyelere 368,4 milyonluk kaynak

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. tarafından Ordu'daki belediyelere alt yapı yatırımları için 2016 yılında 368 milyon TL kaynak aktardığını açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası A.Ş. tarafından Ordu'daki belediyelere alt yapı yatırımları için 2016 yılında 368 milyon TL kaynak aktardığını açıkladı.İller Bankası'nın belediyelerin alt yapı yatırımlarına finansman desteği sağladığını belirten AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, belediyelerin su, kanalizasyon ve diğer alt yapı hizmetlerini buradan gelen kaynaklarla tamamladığına dikkat çekti.Milletvekili Çanak, "İller Bankası A.Ş. tarafından Ordu İlinde yer alan yerel yönetimlerin kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2016 yılında 147 milyon 425 bin TL kredi, 578 bin TL hibe olmak üzere toplam 148 milyon TL tahsis edildi. Yine 2016 yılında Ordu ilinde 1 adet harita, 1 adet içmesuyu ve 1 adet üst yapı işi olmak üzere toplam 3 iş bitirildi. Bu işler için 4,4 milyon TL harcandı" dedi.Çanak, bu finansman desteklerinin dışında belediyelerin diğer gelir kaynaklarının dışında genel bütçeden aldığı paylarında azımsanmayacak oranda olduğunu kaydederek, "Ordu'da ilçe belediyelere genel bütçeden 2016 döneminde toplam 237 milyon TL pay tahakkuk ederken kesintiler düşüldükten sonra 216 milyon TL ilgili belediyelere gönderildi" açıklamasında bulundu.