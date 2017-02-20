20.02.2017 11:02:33

İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemelerinde son gün 28 Şubat

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2017 yılı İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günün 28 Şubat 2017 olduğu açıklandı.

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2017 yılı İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemelerinde son günün 28 Şubat 2017 olduğu açıklandı.Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluğundaki bulvar, cadde ve sokaklarda reklam tabelaları bulunan işletmelerin, cezalı duruma düşmemeleri için İlan ve Reklam Vergisi 1. taksit ödemelerini zamanında yapmaları gerektiğinin altı çizildi. Ödemeler, Peştemalcı Caddesi üzerinde Süleymanpaşa Emniyet Müdürlüğü yanında yer alan Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılabilecek.