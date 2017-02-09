09.02.2017 20:18:56

İlaç şişelerinde uyuşturucu ticareti cezasız kalmadı

İran'dan yurda kaçak yollarla getirdikleri uyuşturucu maddeyi ilaç şişelerinde kargoyla Iğdır'dan İstanbul'a sevk etmeye çalışan şebeke üyelerinin yar

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İran'dan yurda kaçak yollarla getirdikleri uyuşturucu maddeyi ilaç şişelerinde kargoyla Iğdır'dan İstanbul'a sevk etmeye çalışan şebeke üyelerinin yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan 2'si 3 yıl 4'er ay, biri ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Tosya'da bir ihbarı değerlendiren Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya D-100 karayolunda Yahya V. idaresindeki 25 AB 790 plakalı kargo şirketine ait aracı durdurdu. Jandarma ekipleri, araçta yaptığı aramada 25 bin 280 adet uyuşturucu hap, bin 540 adet kaçak sigara ve 288 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olay sonrası Iğdır'da görevli kargo şirketinin Şube Müdürü Nazire E., İran'dan yurda kaçak yollarla giren uyuşturucu maddeyi kargoyla göndermeye çalışan Ömer S. ile İstanbul'da kargoyu alacak olan Tarkan Ömer Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ömer S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tanıkları ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti, İran'da yapıldığı tespit edilen ve üretimi resmi makamların iznine bağlı olan, yeşil reçete ile satılan, psikolojik rahatsızlığı bulunan veya fiziksel ağrıların giderilmesinde kullanılan ilaçların aynı zamanda uyuşturucu madde olarakta kullanılabildiğine kanaat getirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ömer S. ile kargo şirketinin Şube Müdürü Nazire E.'yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl hapse mahkum etti. Uyuşturucu maddenin ilaç olmasından dolayı cezayı 8 yıla düşüren mahkeme, sanıkları etkin pişmanlık yasasından ötürü 3 yıl 4 ay hapis cezası ile 660 TL para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyetinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl hapse mahkum ettiği sanık Tarkan Ömer Y.'nin cezası da uyuşturucu maddenin ilaç olmasından dolayı 8 yıla, sanığın etkin pişmanlığından ötürü de 6 yıl 8 aya düşürülerek, bin 320 TL para cezasına çarptırıldı.(Vedat Yunus İkizoğlu /İHA)