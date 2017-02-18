18.02.2017 18:02:20

İlaç sıkıntısı üretici firmalardan kaynaklanıyor

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Ecz. Başkanı Burçin Kurtuluş, 20 Şubat'tan itibaren kur artışından dolayı ilaç fiyatlarında bir artışın olacağını söyledi. Kurtuluş, 'Olmayan ilaç hemen hemen Türkiye'nin her yerinde olmayan ilaçtır. Bunun olmayışı ne depolardan kaynaklanıyor ne de eczanelerden kaynaklanıyor. Firmaların bu zammı bekledikten sonra üretimin çıkacağını düşünüyoruz.' dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Ecz. Başkanı Burçin Kurtuluş, 20 Şubat'tan itibaren kur artışından dolayı ilaç fiyatlarında bir artışın olacağını söyledi. Kurtuluş, "Olmayan ilaç hemen hemen Türkiye'nin her yerinde olmayan ilaçtır. Bunun olmayışı ne depolardan kaynaklanıyor ne de eczanelerden kaynaklanıyor. Firmaların bu zammı bekledikten sonra üretimin çıkacağını düşünüyoruz." dedi.Ege Eczacı Odaları Danışma Kurulu Toplantısı Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Büyük Saruhan Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya 11 eczacı odası katıldı.Danışma Kurulu Toplantılarında mesleki sorunların masaya yatırıldığını belirten 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Ecz. Başkanı Burçin Kurtuluş, "Hem mesleğe hem halk sağlığı açısından yararlı düşünceleri burada birleştirip deklarasyon yayınlayacağız. Hem mesleğimiz için hem halk sağlığı için neler yapılacak, nasıl projeler ortaya konulacak, internetten ilaç ve ilaç dışı ürünlerin satışlarıyla ilgili neler yapılabilir bunları konuşuyoruz" dedi.İnternetten ilaç satışlarıİnternet üzerinden yapılan ilaç veya ilaç dışı ürünlerin satışları hastaları kötü etkilediğini vurgulayan Kurtuluş, "Çünkü internet bizim çok kullandığımız, yaşamımızı güçlendiren, kolaylaştıran bir sistem olmasına rağmen çok fazla bilgi kirliliğinin de paylaşılmasına neden oluyor. İnternetten alınan ürünlerin yapılan anketlerde 10'undan 8'inin sahte olduğu ortaya çıktı. Bizim için burada halk sağlığı önemli. Halk sağlığına önem verdiğimiz için ilaçlar birilerinin tavsiyesiyle değil hekimin ve eczacının tavsiyesiyle olduğu için kişinin ilaçları, sağlıkla ilgili hiçbir konuya değinmeden internet üzerinden alışı hastanın sağlığını bozmakta. Bunlar vitamin ilaçları dahi olsa insan sağlığını bozmakta. Çünkü vitaminlerde de fazla ve gereksiz kullanımdan dolayı birçok sorunlar yaşanıyor" dedi.İkinci sorun antibiyotikEn çok yaşanan bir diğer sorunun ise antibiyotik sorunu olduğuna dikkat çeken Kurtuluş, "Antibiyotik ülkemizde fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Antibiyotiğin ve diğer ilaçların da gereksiz bir şekilde kullanılması insanın vücudunda, sağlığında özellikle karaciğer ve böbrekte tahribat yaratmaktadır. Bunların da reçete ile satılması için gerekli projeleri yapacağız. İnternetten ilaç alanlara şu çağrıda bulunmak istiyoruz; internette ilaç veya ilaç dışı ürünler, ilaç benzeri ürünler çok fazla, bilgi kirliliği de çok fazla. Özellikle çaresiz olan hastalıkların, çok değişik ürünler kullanıp da insanların iyileştiği söyleniyor. Bunun doğru olduğunu bilmiyoruz o yüzden bunlar çokça suistimal edilen konulardır. Oldukça da yüklü miktarda paralar harcanmaktadır. Maalesef ki bu hastalarımız çoğu zaman dolandırıcılar tarafından dolandırılmaktadır. Hastalar bu ilaçları aldıktan sonra kendilerinde oluşan yan etkilerin ardından biz eczacılara geliyorlar. Bizim tek isteğimiz internetten almak istedikleri ilaçları vatandaşlar gelip almadan önce bize mutlaka sorsunlar, danışsınlar" şeklinde konuştu."İddialar doğru değil"20 Şubat'tan itibaren kur artışından dolayı ilaç fiyatlarında bir artışın olacağını kaydeden Kurtuluş, "Daha önceleri eczanelerimizde sanki ilaç var, gelen hastalar ilaçlarını bulamıyor, eczaneler sanki zammı beklediği için ilaçlarını hastalarına takdim etmiyorlarmış gibi bir durum var. Bu kesinlikle doğru değildir. Olmayan ilaç hemen hemen Türkiye'nin her yerinde olmayan ilaçtır. Bunun olmayışı ne depolardan kaynaklanıyor ne de eczanelerden kaynaklanıyor. Firmaların bu zammı bekledikten sonra üretimin çıkacağını düşünüyoruz. Hepimiz 20 Şubattan sonra bu olmayan ilaçların tekrar piyasaya çıkmasıyla bunun böyle olduğunu anlayacağız diye yorumluyorum. Bizim buradan tavsiyemiz keşke bu kur artışı bir hafta öncesinden bildirilseydi dolaysıyla biz bu sıkıntıyı bir yaşasaydık diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonra böyle olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.