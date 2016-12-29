29.12.2016 07:31:54

İlaç krizinde yeni dalga

Yurtdışından getirilen ilaçlarla ilgili yeni bir krizin baş gösterdiği belirtildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Yurtdışından getirilen ilaçta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yeni kriz çıktı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ikinci ilaç krizi patladı. TEB'in yurtdışından getirilen her ilaçtan aldığı yüzde 3.9 payı kaldıran SGK, ilaçları doğrudan kendi ithal edecek. HaberTürk'ün aktardığına göre, PTT ile ilaç taşıma anlaşması imzalayan SGK, tasarruf etmeyi ve ilaçların güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Bu durum TEB'in tepkisini çekti.

‘SİSTEM BOZULUR'

Birliğin yurtdışından getirilen ilaçlardan yıllık gelirinin 40 milyon TL olduğunu belirten TEB Başkanı Erdoğan Çolak düzenlediği basın toplantısında "Bunun 30 milyon TL'den fazlası gider kalemi. SGK'nın tasarruf edeceği miktar yıllık 10 milyon TL'den daha az" dedi. 1 saat bile farklı ısıya maruz kalsa bozulabilecek soğuk zincir ilaçlar olduğunu belirten Çolak, bu kararla sistemin sürdürülemez hale geleceğini savundu.

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