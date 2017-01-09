09.01.2017 22:48:33

İlaç fiyatlarına zam yolda

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kuru 20 Şubat'tan geçerli olmak üzere 2,1166'dan 2,3421 liraya yükseltildi.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunda değişikliğe gidildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'ndan (TEİS) yapılan açıklamaya göre, 3 Ocak 2017 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu kararına göre ilaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro değeri 2,3421 TL olacak şekilde değiştirildi.



20 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Mevcut uygulamada fiyatların belirlenmesinde bir euro 2,1166 lira olarak hesaplanıyordu. Böylece artış oranı yüzde 11'i buldu.

İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılacak yeni kur 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak.



İLAÇ FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ

Türkiye'de kamunun sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için ilaç fiyatlarının belirlenmesinde "kur sabitleme" sistemi uygulanıyor.

Belirlenen kur seviyesinin güncel kurun altında olması ilaç endüstrisi tarafından şikayet konusu ediliyor. Hammadde başta olmak üzere maliyetleri güncel kur üzerinden olan ilaç üreticileri, satış fiyatının belirlenmesinde kullanılan kurun çok düşük olduğu gerekçesiyle kâr marjlarının erimesinden, bazı ilaçlarda ise zararına üretimden şikayet ediyor.

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