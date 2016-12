28.12.2016 23:47:34

İl Yürütme Kurulu Toplantısı

Samsun Maarif Hareketi kapsamında her ay düzenlenen İl Yürütme Kurulu Toplantısı bu ay Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen başkanlığında yapılan toplantıya 17 ilçe milli eğitim müdürü katıldı. Samsun Maarif Hareketi kapsamında ilçe ilçe yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin yanı sıra, devam eden projeler sorunlar ve diğer eğitim çalışmaları masaya yatırılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya ev sahipliği yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve 17 ilçe müdürünü Alaçam'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Alaçam İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne ve ekibine teşekkür etti. Esen, "Eğitim kurumlarında, eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş akademik başarı, değerler eğitimi, kitap okuma çalışmaları, rehberlik hizmetleri, projeler ve sportif, kültür, sanat faaliyetleri alanları başta olmak üzere, eğitimin bütün alanlarında planlı çalışmalar yürüterek öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltecek eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırıcı mahiyette çalışmalar yürütmektir. Samsun'da eğitim açısından genel durumunu tespit etmek, iller arasındaki başarısını belirgin hale getirmek, model bir il olmasını sağlamak, eğitim kurumlarında bütüncül bir anlayışla eğitimin kalitesini arttırmaktır" diye konuştu.Samsun Maarif Hareketinin 3 temel aşamadan oluştuğunu belirten Esen, "İlk aşama 'hedefi olmayan adam, dümeni olmayan gemi gibidir' sözünden hareketle, kurumlarımızdan kendilerine hedefler koymalarını ve böylelikle vizyon belgelerini oluşturmalarını istiyoruz. İkinci aşamada, her ay ilk önce kendi komisyonlarında, akabinde komisyon başkanlarının bir araya gelmesi ile ilgili EYK'da ve son olarak ilçe temsilcilerinin bir araya gelmesi ile benim başkanlığımdaki İl EYK'da bir araya gelen müdürlerimiz, sadece kurumlarında veya ilçelerinde neler başardıklarını anlatmakla kalmıyor, sergilenen iyi örneklerle diğer kurum ve ilçelere de ilham olarak pozitif rekabetin kapılarını aralıyor. Son aşama olan performans değerlendirme sürecinde, kurumlarımızdan yıl içerisinde yapmış oldukları bütün faaliyetlere yönelik verileri internet üzerinden aktarmalarını istiyoruz. Giriş yapılan verileri raporlandırıyor ve raporlandırma sonuçlarına göre her bir kurumumuzun karnesini oluşturuyoruz. Böylelikle kurumlara sadece il ve ilçe içerisindeki yerlerini göstermekle kalmıyor, onlara başarılı olan okullardan sırlarını öğrenme ve kendi başarı hikayelerini yazma fırsatı da sunuyoruz" şeklinde konuştu.Daha sonra Karayolları Kolin Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen öğrencilere tavsiyelerde bulundu.