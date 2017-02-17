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İl Müftüsü Şahin Güven Yahyalı Belediyesini ziyaret etti
17.02.2017 11:48:00

İl Müftüsü Şahin Güven Yahyalı Belediyesini ziyaret etti

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Yahyalı Belediyesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün makamında gerçekleşen ziyarette, Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven'in yanı sıra Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve geçen dönem Yahyalı'da görev yapan Bünyan İlçe Müftüsü Bahri Çam yer aldı.

Ziyarette konuşan Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, " Diyanet Vakfı ve İlçe Müftülüğünün çalışmalarını yerinde görmek, Yatılı Kuran Kurslarını ziyaret etmek amacıyla Yahyalı' ya geldik. Bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada müftülüğümüzün yapmış çalışmalara verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyoruz. İnşaallah 15-20 gün sonra yeni ilçe müftümüz göreve başlayacak. Yahyalılı hemşehrilerime, bunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Yozgat Aydıncık İlçe Müftümüz Dursun Sarı Hocamız yeni müftümüz. Şu an kendileri umrede. Umre dönüşünde göreve başlayacaklar. Ben çalışmalarınızda başarılar dilerim" diye konuştu.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de, " Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven Hocamızı hizmetlerinden dolayı biz seviyoruz. Kayseri'mizin misyon ve vizyonuna uygun hizmetlerini gördükçe de kendisiyle gurur duyuyoruz." dedi. İlçede, Yahyalı Belediyesi olarak ilçe müftülüğüne verilen desteğe vurgu yapan Başkan Öztürk," Malumunuz, Kayseri'deki marka belediyecilik anlayışı, diyanete her zaman kapısını açmıştı. O mutfakta yetişen birisi olarak, buraya gelir gelmez merkez camimiz Ulu Camiinden başlamak üzere, Eski Sanayi, Boyacılı ve hatırlayamadığım bir kaç camimizde çevre düzenlemesi yaptık. İnancımızın ve hizmetimizin gereği de bu diye düşünüyorum. Bu tür güzelliklere imza atmamız lazım." dedi. Konuşmasında Suriye için düzenlenen yardım kampanyasına değinen Başkan Öztürk; " Diyanet İşleri Başkanlığımız ve İl Müftülüğümüz Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için yardım toplanmasını istedi. Yahyalı olarak yedi tır yardım topladık. Be vesile ile Yahyalılı Hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Her ne zaman yardım denirse, Yahyalı fazlasıyla yardımını yapıyor. Bu da Yahyalı'nın misyon ve vizyonuna uygun diye düşünüyorum. İnşaallah bu ziyaretinizle önemli konuları da istişare edeceğiz. Yahyalı bildiğiniz gibi Hafız yetiştirme merkezi. İnşallah, Allah ömür verirse, burada hayırlı nesiller yetiştirmeye, Asım'ın Nesli'ni yetiştirmeye katkı sağlarsak mutlu olacağız" şeklinde konuştu.
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