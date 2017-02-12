12.02.2017 13:37:17

İl Milli Eğitim Müdürü Töre, halk eğitim merkezini gezdi

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilk ziyaretini Yenikent Halk Eğitim Merkezine (HEM) gerçekleştirdi.

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Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, ilk ziyaretini Yenikent Halk Eğitim Merkezine (HEM) gerçekleştirdi.Yenikent Halk Eğitim Merkezindeki kursları gezen İl Milli Eğitim Müdürü Töre, yapılan faaliyetleri çok beğendiğini ifade etti. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, vatandaşların el becerilerini geliştirmek ve aile bütçelerine katkı sağlayabilmek amacıyla katıldıkları mesleki kurslardaki başarının örgün eğitimde de yakalanması hedefiyle çocukların ihtiyaç duyulan mesleklere yönlendirilmesi konusunda önemli adımlar atacaklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "Mesleki ve teknik eğitim alanlarında okul-sanayi işbirliğini çok daha sağlam temeller üzerine oturtacağız. Öğrencilerimizin yaparak, yaşayarak öğrenmelerine yönelik somut adımlar atacağız. Sanayi yatırımlarının büyük hız kazandığı ilimizde mesleki eğitim ve istihdam dengesini yeniden kuracağız" dedi.Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Cevherli ve Yenikent Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fevzi Gökcan'ın da eşlik ettiği ziyarette kursiyer bayanlarla samimi sohbetler gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, birçok alanda açılan kursların niteliğinin ve bu kurslara katılımın yüksek olmasından büyük memnunluk duyduğunu söyledi.