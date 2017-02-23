23.02.2017 11:57:23

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'tan çocuklarla etkinlik

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, TOKİ İlkokulunu ziyaret ederek Serbest Etkinlik ve Mutlu Çocuk Yaşam Alanı'nı gezdi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, TOKİ İlkokulunu ziyaret ederek Serbest Etkinlik ve Mutlu Çocuk Yaşam Alanı'nı gezdi.Durmuş, TOKİ İlkokulu Okul Müdürü Fikret Başak ve öğretmenlerden alanın kullanımı ve derslere sağladığı katkı ile ilgili bilgi aldı, inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Okul Müdürü Fikret Başak, hizmete giren bu alan sayesinde öğrencilerin okulu daha çok sevdiklerini, öğrenmeyi eğlenceli hale getirdiklerini belirtti. Serbest Etkinlik ve Mutlu Çocuk Yaşam Alanında öğrencilerle bir araya gelen Fazilet Durmuş, onlarla sohbet etti ve etkinliklere katıldı. Öğrencilerin bu alanda etkinliklere katılmaktan son derece mutlu oldukları ve hoşça vakit geçirdikleri görüldü. Daha sonra öğretmenler odasında yönetici ve öğretmenlerle bir araya gelen Fazilet Durmuş, bir süre onlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.