07.02.2017 18:13:19

İl Emniyet Müdürü Bilgiç'ten Selendi'ye ziyaret

Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

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Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Selendi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İlçe Emniyet Amir Vekili Metin Demirel ve personelle bir araya geldi. Personel ile birebir görüşen Bilgiç, personelin kamu düzenin sağlanması için üst seviyede görev yaptığını belirtti.Ziyaretin ardından Bilgiç, ilçeden ayrıldı.