02.03.2017 15:11:32

İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı.

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İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı.Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz başkanlığında Erzincan Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantıya, İl Müdürü Muhammer Doğan ilgili kurum, kuruluş müdürleri ve yetkilileri katıldı. İl Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu'nun 2016 yılında alınan kararlar,yapılan çalışmalar değerlendirildikten sonra ,2017 yılı içerisinde yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında kararlar alındı. Toplantı katılımcıların gündem maddeleri ve 2017 yılı ile ilgili kanaat ve görüşlerini iletmesinin ardından son buldu.