14.02.2017 11:07:06

İl birincileri bölge şampiyonluğuna hazır

Kütahya'nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, voleybol, güreş ve kros yarışmalarında iddialı olduklarını ifade etti.

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Kütahya'nın Simav İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, voleybol, güreş ve kros yarışmalarında iddialı olduklarını ifade etti.Şirikçi, voleybol yıldız erkeklerde Osmanbey Ortaokulu, voleybol genç erkeklerde Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi il birincisi, kros yıldız erkeklerde ve yıldız kızlarda Osmanbey Ortaokulu, kros genç kızlar B kategorisinde İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, kros genç erkekler A kategorisinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi il birincisi, güreş serbest A kategorisi 1 siklette Cumhuriyet Anadolu Lisesi, güreş grekoromen 15-16 yaş erkekler 4 siklette, 17-18 yaş erkekler 4 siklette Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il birincisi olduğunu dile getirdi.Müdür Şirikçi, ilde yapılan voleybol, kros ve güreş müsabakalarında toplam 15'incilik alan okullarının, Afyon, Kocaeli ve Kuşadası'ında yapılacak olan bölge şampiyonalarına iddialı hazırlandıklarını belirtti.Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, "Kütahya ilinde yapılan voleybol, kros ve güreş müsabakalarında 1'inci olup, bölge finallerinde ilçemizi temsil edecek olan okullarımızdaki öğrencilerimizi, öğretmen ve idarecilerimizi tebrik ediyorum. Bölge ve Türkiye şampiyonasında da başarılarının devamını diliyorum" dedi. (MEİ-EFE)