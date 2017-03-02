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İkizler, Sofuoğlu'nu örnek alıyor
02.03.2017 12:21:14

İkizler, Sofuoğlu'nu örnek alıyor

İkiz milli sporcular Can ve Deniz Öncü'nün tek hedefi, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu gibi olmak- Can Öncü:'Bütün insanlar birinci olmak ister. Kardeşimle de yarışta rakibiz ama antrenmanlarda kardeşiz'- Deniz Öncü: 'Motor sürerken sıkıntılarımız oluyor. Çünkü Türkiye'de antrenman yapmak gerçekten çok zor. Bu konuda en büyük yardımcımız federasyonumuz ve Kenan Sofuoğlu'

MUSTAFA KURT - İkiz milli sporcular Can ve Deniz Öncü'nün tek hedefi, dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun başarılarına ulaşmak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ikiz milli sporculardan Can Öncü, motosiklet tutkularının, babalarının 4. yaş gününde kendilerine aldığı motosikletlerle nasıl perçinlendiğini, garajda bakım yaparken kendisine mikrofon uzatan AA muhabirine şöyle anlattı:

"Annem, babamın iş yerine giderken bizi de yanında götürürdü. O civarda bulunan mağazaların önündeki motosikletlerin üzerine oturur, hayallere kapılırdık. Hatta babamıza 'bundan bize alır mısın?' diye çok ricada bulunmuştuk. O gün olmadı ama 4. yaşımıza girdiğimizde oldu. Evimizin bahçesinde kurduğumuz çadırda o gün uyumuştuk. Uyandığımızda çadırın önünde iki tane motokros pocket bike duruyordu. Bunu gördüğümüzde şoke olmuştuk. 'Kimin?' diye, babamıza sormuştuk. Bize alındığını öğrenince de çok sevinmiştik."

Motor hevesinin zaman içinde artarak büyüdüğünü dile getiren Can Öncü, bu durumun doğal antrenman haline geldiğini ifade etti.

Motokros ile başladıkları yarış hayatında önce kendi yaşlarında Türkiye şampiyonu olduklarını kaydeden Can Öncü, "Sonra 85 cc'de supermoto yarışlarına geçtik. Burada da yaş kategorimizde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olduk. Kenan Sofuoğlu'nun desteğiyle de farklı yarışlara katıldık. Son olarak da Asya Yetenek Kupası'nın son ayağına katıldık, ikinci ve üçüncü olduk." dedi.

Hedefinin, önündeki Rookies Cup'ı kazanmak olduğuna vurgulayan Can Öncü, önce Moto 3, sonra Moto 2 ve son olarak da MotoGP'de yarışmak istediğini belirtti.


- "En büyük rakibim kardeşim"


Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nu örnek aldığını vurgulayan Can Öncü, kendisine en büyük rakip olarak ise kardeşini gösterdi.

Kardeşiyle yarışmanın kendisinde farklı bir heyecan kattığını söyleyen Can Öncü, şöyle devam etti:

"Bütün insanlar birinci olmak ister. Kardeşimle de yarışta rakibiz ama antrenmanlarda kardeşiz. Her şeyin bir zorluğu var, ancak ikiz olmak bence her türlü avantajlı. Örneğin sabah spor yapacaksınız, koşacak bir arkadaşınız oluyor. Bisiklet, motor antrenmanı yaparken her zaman yanınızda biri oluyor. Ne zaman yanınızda rekabet edebileceğiniz bir olursa, kendinizi o kadar daha iyi geliştiriyorsunuz."

Deniz Öncü ise sadece motor sürmekle sporcunun gelişemeyeceğini belirterek, şunları aktardı:

"İkizimle düzenli antrenman yaparız. Sabahları koşu ile başlıyoruz. Bazen yüzmeye gidiyor, bazen de bisiklet sürüyoruz. Motor sürerken sıkıntılarımız oluyor. Çünkü Türkiye'de antrenman yapmak gerçekten çok zor. Bu konuda en büyük yardımcımız federasyonumuz ve Kenan Sofuoğlu. Antrenman alanlarını Sofuoğlu ayarlıyor. Bazen de antrenman için yurt dışına çıkıyoruz. Örneğin bugün Tayland yolcusuyuz. Çalışmalarımızı orada sürdüreceğiz."

Hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Deniz Öncü, bu yolda en büyük rakibinin de ikizi olacağına inandığını söyledi.

Deniz Öncü ayrıca motosiklet tutkunlarına da "Ne olursa olsun motosiklet sürenler kask taksın, güvenlik önlemi almadan kesinlikle trafiğe çıkmasınlar." uyarısında bulundu.


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