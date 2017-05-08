09.05.2017 12:57:52

İkitelli Dernekler Platformu devir teslim töreni yapıldı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in katıldığı 'Kültürler Buluşuyor, Gönüller Kaynaşıyor' isimli programda İkitelli Dernekler Platformu yıllık dönem başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi.

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Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in katıldığı "Kültürler Buluşuyor, Gönüller Kaynaşıyor" isimli programda İkitelli Dernekler Platformu yıllık dönem başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi.İkitelli Dernekler Platformu'nun düzenlediği " Kültürler Buluşuyor, Gönüller Kaynaşıyor" isimli programa Atakent Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yaptı. Programda İkitelli Dernekler Platformu yıllık dönem başkanlığı devir teslim töreni de gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğe sahne olan programa, Karadeniz Dernekleri, Cemevleri, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri, Okul Aile Birlikleri ve mahalle muhtarları katıldı. Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de programda birlik ve beraberlik mesajı verdi.Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya birlik ve beraberliğin Küçükçekmece'ye çok yakıştığını ifade ederek, bu birlikteliğe katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi." İkitelli bölgemiz, Türkiye mozaiğidir"İkitelli bölgesinin demografik yapı itibarıyla Türkiye mozaiği oluşturduğunu söyleyen Karadeniz, çeşitli toplum kesimlerini temsil eden sivil toplum örgütlerinin böyle bir birlikteliğe öncülük etmesi beni çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu."Herkes kapılarını sonuna kadar açtı"Platformun Kurucu Başkanı Erol Demir de iyi ilişkileri geliştirmek ve koruyucu hekimlik yapmak adına platformu kurduklarını ifade ederek, "Kimin kapısını çaldıysak, bize kapılarını sonuna kadar açtı. Böylelikle bir araya geldik. Suni ayrılıkları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik, kardeşlik zemininde iyi komşuluk ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz" dedi.Türkiye'nin renkleri aynı sahnedeProgramda dönem başkanlığı biten Şadan Mert Bilen görevini Özcan Keskin'e devretti. Üye derneklerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda aynı sahnede cemevi türkü ekibi türküler icra ederken, sema gösterileri izleyenleri büyüledi. Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz yörelerine ait halk oyunları ekibi de gösterilerini sahneledi.