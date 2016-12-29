29.12.2016 16:58:58

İkisi de yüzde 100 yerli ve milli

Milli imkanlarla yapılan dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar ve TRG-122 güdümlü topçu roketinin 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri

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Milli imkanlarla yapılan dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar ve TRG-122 güdümlü topçu roketinin 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceği açıklandı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TRG-122 güdümlü topçu roketi 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek" denildi.Bakanlık, dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar'ın da 2017 Şubat ayında Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetinde olacağını duyurdu.