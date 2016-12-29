29.12.2016 16:58:58
İkisi de yüzde 100 yerli ve milli
Milli imkanlarla yapılan dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar ve TRG-122 güdümlü topçu roketinin 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri
Milli imkanlarla yapılan dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar ve TRG-122 güdümlü topçu roketinin 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine gireceği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TRG-122 güdümlü topçu roketi 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek" denildi.
Bakanlık, dünyanın en büyük 'tank çıkarma gemisi' TCG Bayraktar'ın da 2017 Şubat ayında Türk Deniz Kuvvetlerinin hizmetinde olacağını duyurdu.
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