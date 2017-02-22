22.02.2017 10:09:25

İkinci yarının lideri Kayserispor, sonuncusu Bursaspor

Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 4 haftalık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının en iyi takımı oldu. Bu periyodun en kötüsü ise Bursaspor.

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Süper Lig'de ilk yarıyı 12 puanla 16. sırada tamamlayan Kayserispor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Son 4 haftalık periyotta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının en iyi takımı oldu. Bu periyodun en kötüsü ise Bursaspor.Spor Toto Süper Lig'de ilk 17 haftalık periyodu 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 16. sırada tamamlayan Kayserispor, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından adeta şaha kalktı. İkinci yarıya Akhisar Belediyespor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor maçlarından ise galibiyetle ayrılmayı başardı.Fenerbahçe, 7'nci, Galatasaray 8'inci sıradaSon 4 maçta 10 puan toplayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ikinci yarıda Antalyaspor ile birlikte en çok puan toplayan ekip olmayı da başardı. İki ekibi 4 maçtan 9 puan çıkaran Beşiktaş izledi. Bu periyotta Fenerbahçe 5 puanla 7'nci, Galatasaray da 4 puanla 8'inci sırada yer aldı.En kötüsü Bursasporİkinci yarıda en az puan toplayan ekip ise Bursaspor oldu. Ligin ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı maçlarda ise adeta dibe vurdu. Son 4 maçtan yalnızca 1 puan çıkaran Timsah'a teknik direktör değişikliği de yaramadı.