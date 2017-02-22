22.02.2017 11:28:39
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda geride kalan 4 haftada en başarılı takımlar belli oldu. Buna göre oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ilk 3 sırayı paylaştı. Bu takımları 9 puan ile Beşiktaş, 6 puan ile Kardemir Karabükspor ve Adanaspor takımları takip etti. Yine 5 puan toplayan Fenerbahçe bu takımların ardından yer alırken Akhisar Belediye, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği ekipleri ise hanelerine 4 puan yazdırdı. Ligin ikinci yarısında en az puan toplayan ekip ise sadece 1 beraberlik karşılığı 1 puan alan Bursaspor oldu. Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'un birer maçı ise eksik konumda. Diğer takımlar 4 maçta bu puanlara ulaşırken iki takım ise 3 maçta 4'er puana ulaşmış durumdalar.
En çok atan Beşiktaş, en az yiyen Trabzonspor
Ligin ikinci yarısında en çok gol takım rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş oldu. Bu takımı 9 golle Galatasaray, 8 golle ise Kayserispor takip etti. En az gol yiyen takım ise ikinci yarıda oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor oldu. Gol yemeyen Karadeniz temsilcisini 2 gol yiyen Kayserispor ve 3 gol yiyen Antalyaspor takip ediyor. İkinci yarının en çok gol yiyen takımları sıralamasında ise başı 9 gol yiyen Atiker Konyaspor ile Akhisar Belediyespor çekiyor. Bu takımları 6'şar gol yiyen Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor takip ediyor.
İkinci yarının en başarılı takımları Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor oldu
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasının üzerinden 4 hafta geçti. Ligin ikinci yarısı değerlendirildiğinde en başarılı takımlar olarak Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ön plana çıktı. Üç takımda maç kaybetmezken 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan topladı. İkinci yarının en başarısız takımı ise 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor oldu.Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının başlamasının üzerinden 4 hafta geçti. Ligin ikinci yarısı değerlendirildiğinde en başarılı takımlar olarak Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ön plana çıktı. Üç takımda maç kaybetmezken 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan topladı. İkinci yarının en başarısız takımı ise 4 maçta sadece 1 puan alabilen Bursaspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda geride kalan 4 haftada en başarılı takımlar belli oldu. Buna göre oynadıkları 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor, Kayserispor ve Antalyaspor ilk 3 sırayı paylaştı. Bu takımları 9 puan ile Beşiktaş, 6 puan ile Kardemir Karabükspor ve Adanaspor takımları takip etti. Yine 5 puan toplayan Fenerbahçe bu takımların ardından yer alırken Akhisar Belediye, Torku Konyaspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Osmanlıspor, Kasımpaşa, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor ve Gençlerbirliği ekipleri ise hanelerine 4 puan yazdırdı. Ligin ikinci yarısında en az puan toplayan ekip ise sadece 1 beraberlik karşılığı 1 puan alan Bursaspor oldu. Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'un birer maçı ise eksik konumda. Diğer takımlar 4 maçta bu puanlara ulaşırken iki takım ise 3 maçta 4'er puana ulaşmış durumdalar.
En çok atan Beşiktaş, en az yiyen Trabzonspor
Ligin ikinci yarısında en çok gol takım rakip fileleri 13 kez havalandıran Beşiktaş oldu. Bu takımı 9 golle Galatasaray, 8 golle ise Kayserispor takip etti. En az gol yiyen takım ise ikinci yarıda oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan Trabzonspor oldu. Gol yemeyen Karadeniz temsilcisini 2 gol yiyen Kayserispor ve 3 gol yiyen Antalyaspor takip ediyor. İkinci yarının en çok gol yiyen takımları sıralamasında ise başı 9 gol yiyen Atiker Konyaspor ile Akhisar Belediyespor çekiyor. Bu takımları 6'şar gol yiyen Adanaspor ile Aytemiz Alanyaspor takip ediyor.