12.02.2017 16:46:08

İkinci Saklıkent Kar Şenlikleri başladı

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Saklıkent Kar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonunda kar merkezine akın eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Şenliklerdeki Anadolu efsanelerini simgeleyen kardan heykeller ise tatilcilerin büyük ilgisini çekti

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Antalya'da Konyaaltı Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Saklıkent Kar Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Hafta sonunda kar merkezine akın eden vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Şenliklerdeki Anadolu efsanelerini simgeleyen kardan heykeller ise tatilcilerin büyük ilgisini çektiHava sıcaklığının 18 derece olarak ölçüldüğü Antalya'nın merkezinde vatandaşlar güneşin ve denizin keyfini çıkarırken, Antalya ve dışından gelen binlerce vatandaş Saklıkent'teki kar şenliklerine katılarak, güzel bir hafta sonu geçirdi. Büyükler, düzenlenen Snowbard yarışında kıyasıya yarışırken, çocuklar da kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Akdeniz Üniversitesi ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle kayak merkezinde yapılan kardan heykeller ise büyük ilgi gördü. Anadolu'nun önemli karakterlerinin kardan heykellerinin yapıldığı 10 eser önünde aileler hatıra fotoğrafı çektirirken, minikler ise kardan adam yaparak usta heykel tıraşlara taş çıkardı. Aileler kar topu oynamayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar karın keyfini çıkardıktan sonra ise, yine Konyaaltı Belediyesi tarafından şenlik alanında düzenlenen Kolpa konseriyle de eğlenmeye devam ettiler.Düzenledikleri kar şenliklerine vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "İlçemiz sınırları içinde bulunan Akdeniz Üniversitesi, Ankara, Kocaeeli ve 9 Eylül Üniversitelerinden 13 heykeltıraşımızın da katılımıyla 2. Saklıkent Kar Heykel Çalıştayı işbirliği protokolü imzalamıştık. Bugün de eserlerimiz çıktı. Bu eserleri Antalyalılara ulaştıran hocalarıma ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.