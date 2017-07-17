17.07.2017 13:27:00

İkinci kez oluyor! Japonya'nın karasularına girdi

Çin sahil güvenliğine ait 4 geminin bugün saat 10.40 sularında, Japonya'nın karasularına girdiği belirtildi.

Japon haber ajansı Kyodo'nun resmi makamlara dayandırdığı haberinde, Çin sahil güvenliğine ait 4 geminin bugün saat 10.40 sularında, Japonya'nın karasuları içinde olduğunu iddia ettiği bölgeye girdiğini belirtildi.

ÇİN, JAPONYA KARASULARI İHLAL ETMİŞTİ

Gemilerin söz konusu bölgede ne kadar kaldıkları ve Japon yetkililerin gemilere uyarı yapıp yapmadığı konusunda açıklama yapılmadı. Japon makamları, cumartesi günü de Çin'e ait iki sahil güvenlik gemisinin ilk kez Japon Denizi'ne girerek ülke karasularını ihlal ettiğini bildirmişti.

Kimsenin yaşamadığı 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar iki ülke arasında uzun süredir gerilime sahne oluyordu. Japonya'nın 2012 yılında söz konusu takımadaları "kamulaştırdığını" açıklamasıyla başlayan gerilim, Pekin yönetiminin 2013'te Doğu Çin Denizi'nin üçte ikisini içine alan bölge üzerinde hava savunma bölgesi ilan etmesiye tırmanmıştı. İki ülke bölgede düzenledikleri askeri tatbikatlarda sık sık karşı karşıya geliyordu.

Japonya geçen yıl Doğu Çin Denizi adalarını koruyan sahil güvenlik gücünün kapasitesini artıracağını açıklamıştı.