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İkinci el araç satışlarında canlılık artarak sürüyor
21.07.2017 14:08:36

İkinci el araç satışlarında canlılık artarak sürüyor

ÖTV oranları ve dövizdeki yükselişin etkisiyle oluşan kur farkı nedeniyle pahalanan sıfır araç pazarında daralma yılbaşından bu yana devam ederken, ikinci el piyasada giderek artan canlılık mayıs ayında da sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mayıs ayında ikinci elde otomobil satışları geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,3, toplam araç satışları da yüzde 11,7 oranında artış gösterdi. İkinci elde geçtiğimiz yıl ocak-mayıs döneminde 2 milyon 797 bin 713 adet olan devir sayısı, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 3 bin 836 adede ulaştı. Bunların da 2 milyon 87 bin 708 adedini, satışları geçtiğimiz yıla göre yüzde 6,4 artan ikinci el otomobiller oluşturdu. Buna karşılık Otomotiv Sanayi Derneğinin (OSD) verilerine göre sıfır otomobil satışları ilk altı ayda geçen yıla göre yüzde 9,6 azalarak 305 bin 924; toplam taşıt satışları da yüzde 9 düşüşle 410 bin 609 adede geriledi.

Motorlu Araç Satıcıları Derneği (MASFED) ve Başkent Otomobilcileri Derneği (BOD) ile otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv pazarındaki bu trendi değerlendirirken, sıfır araçlardaki maliyet kaynaklı fiyat artışlarının ikinci el piyasaya olumlu yansıdığını ve satışları artırdığını bildirdi.

Dövizdeki artışlar ve yılbaşından geçerli yeni ÖTV oranlarının sıfır araçların fiyatını önemli oranda yükselttiğine işaret eden Erkoç, "Bu fiyat yükselişi dolaylı olarak ikinci el piyasaya olumlu yansıdı. Şu anda ikinci el piyasa canlı. Hareketli bir dönem yaşıyoruz. Yaz mevsimi dolayısıyla tatil sezonu yaklaştıkça bu canlılık daha da artıyor" dedi.

Erkoç, ikinci el piyasadaki canlılığın, Otonomi'de de somut biçimde görüldüğünü belirtirken, satışların özellikle bayramlar öncesi tavan yaptığını söyledi. Henüz toplu istatistikler açıklanmamakla birlikte Ramazan Bayramı öncesi Haziran ayında yoğun bir taleple karşılaştıklarını anlatan Erkoç, "Bayramda insanlar memleketine, tatiline, yazlığına gider. Araba alan çok olur, bundan dolayı otomobil fiyatlarında da bir yükselme olur. Önümüzde Kurban Bayramı da var ve canlılık artarak sürecektir" diye konuştu.

ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT

Bu arada araç alacaklara uyarılarda da bulunan Erkoç, vatandaşların aracını, karşısında bir muhatap bulabileceği, güvenilir kurumlardan alması gerektiğini vurguladı. Erkoç, "Tanınan bilinen yerden araç alın ve mutlaka aldığınız aracı teknik servise ya da güvenilir bir ekspere gösterin. Sokak satıcısından aldığınız zaman bir hasar ve arıza durumunda karşınızda muhatap bulamayabilirsiniz. Bu, en önemli konuların başında geliyor. Aracınızı güvenilir kurumlardan alırsanız, bir arıza durumunda bir muhatabınız olur. Aksi takdirde yıllarca birikim yaparak ya da kredi çekerek satın aldığınız araca verdiğiniz para boşa gidebilir" ifadelerini kullandı.


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