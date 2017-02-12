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İkinci Bahar Yaşlı Merkezi açılıyor
12.02.2017 13:07:52

İkinci Bahar Yaşlı Merkezi açılıyor

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi insan odaklı çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin yaşlıların günlük bakım ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için inşa ettiği İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nin çalışmalarında sona gelindi. Emek Mahallesi Bengül Sokakta bulunan Zümrüt Park içine inşa edilen İkinci Bahar Yaşlı Merkezi, 17 Şubat 2017 Cuma günü saat 14.30'da açılacak.

Çok amaçlı salon, faaliyet salonu, kuaför salonu, sağlık birimi, mescit, yemek salonu, mutfak, güvenlik ve idari birimlerden oluşan İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde ayrıca 60 yaş ve üzeri bireylerin günlerini doğal hayat içerisinde geçirebilecekleri bahçe oturma grupları, kamelyalarla düzenlenen bir de park bulunuyor. İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin fiziksel ve ruhsal durumlarına bağlı olarak; beceri ve el sanatları çalışmaları, sağlıklı yaşam- beslenme desteği, bireylerin hayatına anlam katabilecek programlar, kütüphane, kuaför hizmetleri, aile bireyleri ile daha iyi ilişkiler kurabilmesi için gerekli destek ile sosyal faaliyetler üzerine çalışmalar yapılacak.

Odunpazarı Belediyesi, İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nde 60 yaş ve üzeri bireylerin gün boyu ihtiyaçlarını giderecek ve temin edecek. İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'ne başvurmak isteyen vatandaşlar; Odunpazarı Belediyesi Halk Masası, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İkinci Bahar Yaşlı Merkezi'nden üye kayıt formlarını temin edebilir.
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